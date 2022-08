Tutto pronto per il primo FIP Platinum Veneto Padel Cup Tournament 

Tutto è pronto per il primo FIP Platinum Veneto Padel Cup Tournament. Si terrà dal 31 agosto agosto al 4 settembre (le qualificazioni al via da oggi, 29 agosto) con un Montepremi di 120mila euro equamente distribuiti tra uomini e donne.

Le qualificazioni e i primi turni del torneo maschile e femminile si svolgeranno a H-Farm a Ca’ Tron – Roncade, con ingresso gratuito. Le semifinali e le finali alla Zoppas Arena a Conegliano, con biglietti acquistabili al link: https://www.ticketmaster.it/artist/veneto-padel-cup-biglietti/1101713.

Veneto Padel Cup è giunto alla 2^ edizione e quest’anno sarà il primo Torneo Platinum della FIP, un grande onore per gli organizzatori, orgogliosi di questo importante riconoscimento.



In gara giocatori internazionali

Ci saranno in gara grandi giocatori internazionali del circuito Cupra e ovviamente i migliori italiani che cercheranno di sfidare la supremazia di spagnoli e argentini.

Teste di serie numero uno del torneo maschile saranno gli argentini Agustin Gomez Silingo e Juan Cruz Belluati, coppia di recente costituzione, teste di serie numero due gli spagnoli Pablo Ljio Santos e Javier Ruiz Gonzales.

Gli italiani partiranno tutti dalle qualificazioni (nel tabellone principale presenti 5 coppie di oriundi), con buone possibilità di raggiungere il Main Draw per le coppie Cassetta-Cremona, Sinicropi-Cattaneo e Di Giovanni-Salandro.

Teste di serie numero uno del torneo femminile saranno le spagnole Veronica Virseda e Barbara Las Heras, teste di serie numero due le spagnole Lucia Martinez Gomez e Ester Carnicero Martin.

Ben 9 le coppie azzurre presenti nel tabellone principale con occhi puntati sulle coppie italo-spagnola Pappacena-Alonso (teste di serie numero 9) e italo-argentina Marchetti-Reiter (n°11) e i binomi tutti italiani di Petrelli-Stellato (n°12) e Orsi-Tommasi (n°13).

Le partite saranno trasmesse in streaming sul canale YouTube della FIP e in diretta su Sky Sport (programmazione in definizione).

Locandina FIP Platinum Veneto Padel Cup Tournament



In Veneto un vero e proprio boom del padel

Il padel in Italia in questi anni ha avuto una crescita impressionante aumentando, dal 2018 ad oggi, più di 10 volte il numero dei club e dei campi di questo sport.

Nel 2018 c’erano 600 campi da padel oggi siamo a più di 6.450 su 2.530 strutture (fonte: Osservatorio Mr Padel Paddle) e degli appassionati che hanno superato il 1.000.000 di persone.

Anche il Veneto si è innamorato di questo sport. Se nel 2018 contava meno di 20 campi, adesso siamo quasi a 300 (di cui il 44% indoor) distribuiti su più di 110 club e strutture ricettive in 77 comuni sparsi in tutta la regione.

La provincia con il maggior numero di campi è Treviso (67 campi su 17 strutture). Seguono Verona (62 ; 21), Vicenza (53; 22), Padova (50; 19), Venezia (48; 24), Rovigo (13; 6) e Belluno (5; 4).