Un gruppo di pensionati trevigiani si sono incontrati per un aperitivo in centro ed è subito scoppiata la scintilla dell’amicizia

Treviso – Dalla chat allo spritz in compagnia, è stato un attimo, tutto merito di Margherita che ha saputo concretizzare il desiderio di condivisione e d’amicizia di un gruppo di pensionati attivi in Facebook. Hanno scelto il I° Maggio per conoscersi e iniziare una bella storia di socializzazione.

Pensionati in cerca di amici...

“Gentilissimi, è il momento di presentarmi, sono Margherita, abito a Treviso da diversi anni e mi piace creare socializzazione”. E ci riesce benissimo. Oltre a creare un gruppo social, e la relativa chat, in poco tempo Margherita ha iscritto quasi una settantina di persone e ha organizzato più di un evento. Ma quello del primo maggio è stato davvero speciale.

Tutto merito di Margherita!

Tutto è iniziato con un semplice invito per un aperitivo ma, alla fine, è stato talmente bello che il gruppo di “Pensionati di Treviso e dintorni in cerca di amici..” si è trasferito dal bar alla pizzeria.

Così, dopo una pizza, un dolce, un caffè, tante chiacchiere e risate “La cosa più difficile è stata salutarsi ma ci sono già delle date con appuntamenti in programma per i prossimi giorni” ha raccontato Laura, pensionata amante dell’arte e degli animali.

“Un’esperienza meravigliosa che non si può raccontare si può solo provare” e “grazie, grazie, grazie “ sono stati alcuni dei commenti scritti dai partecipanti, dopo l’incontro.

“Ringrazio tutti perché mi avete fatto un bel regalo, la vostra amicizia, che è la cosa più preziosa” ha detto Margherita, l’amministratore di Pensionati in cerca di amici..

Pensionati digitali

Sono molto numerosi, sui social, i gruppi formati da pensionati che cercano nuove amicizie e compagni di viaggio o di vita. Alcuni di questi gruppi raggiungono quasi le 50.000 iscrizioni.

Ad esempio, “Pensionati in cerca di amici perbene”, creato da meno di un anno, ha “generato” molti gruppi locali che realizzano al meglio lo scopo di queste iniziative. Il fine è infatti quello di offrire la possibilità di fare nuove conoscenza, finalizzate agli incontri “in presenza”.

Da recenti ricerche scientifiche scopriamo che un 75enne di oggi ha la forma fisica e cognitiva di un 55enne nel 1980, quindi di una persona ancora pienamente attiva, in grado di svolgere una vita lavorativa. Sembrerebbe inoltre che gli over 50 usino i device informatici allo stesso modo dei giovani. Quasi il 72% usa pc e tablet per la posta elettronica, il 67,8% per navigare su Internet e il 67% per accedere ai social network. Inoltre, il 94,8% degli over 50 è iscritto a uno o più social network, mentre soltanto il 5,2% non li usa. https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/anziani-e-tecnologia-non-grandi-tasti-ma-piu-competenze-le-azioni-urgenti-da-attuare

Nel nostro Paese, gli over 65 sono quasi il 15% della popolazione. Di questi, la fascia d’età tra 75 e 89 anni comprende oltre 6 milioni di persone, più del 10% della popolazione. Sono cittadini in grado di imparare, di partecipare e di aiutare gli altri. E soprattutto di divertirsi. Dunque, buona vita ai nuovi amici.

https://ilnuovoterraglio.it/alessandrina-tamburini-102-anni-nel-segno-dellinnovazione/