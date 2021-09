Tutti i week-end di settembre e nelle domeniche di ottobre riapre il Bosco di Carpenedo

Da questo week-end è nuovamente possibile, per alcune settimane, poter visitare il Bosco di Carpenedo. L’area, che è protetta dall’Unione Europea che l’ha classificata come SIC (Sito d’Interesse Comunitario), per la qualità e la rarità degli ambienti che vi si trovano e come ZPS (Zona a Protezione Speciale) per le caratteristiche dell’avifauna presente, sarà aperto tutti i sabato e le domeniche di settembre, dalle 10 alle 18, e le domeniche di ottobre, sempre con lo stesso orario. Per preservare il suo delicato ecosistema non potranno entrare nel bosco più di 30 persone contemporaneamente. L’accesso all’area avviene da via del Boschetto, arrivando da via Vallon, dove è possibile trovare due comodi parcheggi. Si consiglia comunque l’utilizzo della bicicletta per potersi poi spostare facilmente a visitare il vicino Forte Carpenedo e godersi i panorami campestri della zona. Il bosco è raggiungibile con i mezzi pubblici con l’autobus numero 2 fino al capolinea in viale Don Sturzo, proseguendo poi a piedi per circa 1 Km su strade poco trafficate (via Vallon e via del Boschetto).