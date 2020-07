“TUTTI I GUSTI DEL TEATRO”

Stagione Estiva 2020. Gli appuntamenti della settimana, dal 3 al 7 agosto, nelle città di Padova, Venezia e Treviso

I protagonisti in scena: la storia della prima colonia veneta in Australia nello spettacolo di StivalaccioTeatro, Vitaliano Trevisan con Il mondo e i pantaloni, il debutto di Paolo Rossi al Castello Carrarese e l’omaggio a Morricone con l’Orchestra Ritmico Sinfonica diretti dal maestro Diego Basso

Venerdì 31 luglio – Sono 11 gli appuntamenti estivi che la prossima settimana, dal 3 all’8 agosto, animeranno i palcoscenici dei teatri Verdi di Padova, Mario Del Monaco di Treviso e Goldoni di Venezia per la Stagione Estiva 2020 dello Stabile del Veneto “Tutti i gusti del teatro”.

Ad aprire la settimana di eventi al Teatro Verdi è Vitaliano Trevisan che, accompagnato sul palco da Angelica Leo e Giorgio Sangati, porta in scena una lettura tratta dal suo testo Il Mondo e i Pantaloni (3>4 agosto). Si prosegue poi con l’anteprima dello spettacolo Cèa Venessia. Odissea nostrana dal NordEst all’Australia (5>6 agosto), una nuova co-produzione dello Stabile del Veneto con Stivalaccio Teatro e OperaEstate Festival Veneto che dà voce alla storia della prima colonia veneta in Australia e con lo spettacolo Binario Vivo interpretato dall’attore padovano Loris Contarini (7>8 agosto).

Il cartellone padovano della prossima settimana presenta, inoltre, due appuntamenti al Castello Carrarese per il Castello Festival: il debutto in prima regionale di Paolo Rossi con Pane o libertà. Su la testa (4 agosto), una co-produzione dello Stabile del Veneto con lo Stabile di Bolzano in cui stand up comedy, commedia dell’arte e commedia greca si mescolano in un solo spettacolo dando voce alle storie di maestri come Jannacci, Gaber, De Andrè, Fo, e lo spettacolo Don Chisciotte. Tragicommedia dell’arte di Stivalaccio Teatro (6 agosto).

Al Teatro Mario Del Monaco di Treviso il programma settimanale presenta Cèa Venessia. Odissea nostrana dal NordEst all’Australia di Stivalaccio Teatro (3>4 agosto) e l’attesissimo concerto Omaggio a Ennio Morricone con Claudia Sasso, Luca Minelli e l’Orchestra Ritmico Sinfonica diretti dal maestro Diego Basso. Il 6 e il 7 agosto è invece il turno di Vitaliano Trevisan, in scena con Giorgio Sangati e Angelica Leo, con lo spettacolo Il Mondo e i Pantaloni, mentre a chiudere la settimana è la chitarra di Massimo Scattolin che, accompagnato dall’Orchestra da Camera di Radio Veneto Uno diretta da Giorgio Sini, suona in concerto Spagna e Veneto nella chitarra contemporanea (08 agosto, ore 20.45).

Al Teatro Goldoni, infine, il programma si apre con Lucia Schierano e il suo omaggio alla grande artista Franca Valeri con lo spettacolo Franca, come te solo la Valeri (6 agosto) e prosegue poi con Cèa Venessia. Odissea nostrana dal NordEst all’Australia di Stivalaccio Teatro (7>8 agosto).

Teatro Verdi | Padova

03 > 04 Ago 2020, ore 19.00

Teatro Verdi

Vitaliano Trevisan

Il Mondo e i Pantaloni

04 Ago 2020, ore 21.15

Castello Carrarese

Paolo Rossi

Pane o libertà

Su la testa – prima regionale

05 > 06 Ago 2020, ore 19.00

Teatro Verdi

Stefano Rota

Cèa Venessia

Odissea nostrana dal NordEst all’Australia – anteprima

06 Ago 2020, ore 21.15

Castello Carrarese

Stivalaccio Teatro

Don Chisciotte

Tragicommedia dell’arte

07 > 08 Ago 2020, ore 19.00

Teatro Verdi

TOP Teatri Off Padova

Binario Vivo

https://www.teatrostabileveneto.it/events/category/stagione-estiva-2020-padova-tutti-i-gusti-del-teatro/

Teatro Mario Del Monaco | Treviso

03 > 04 Ago 2020, ore 19.00

Stefano Rota

Cèa Venessia

Odissea nostrana dal NordEst all’Australia – anteprima

05 Ago 2020, ore 20.45

Claudia Sasso

Luca Minnelli

Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana

Diego Basso

Omaggio a Ennio Morricone

06 > 07 Ago 2020, ore 19.00

Vitaliano Trevisan

Il Mondo e i Pantaloni

08 Ago 2020, ore 20.45

Massimo Scattolin

Orchestra da Camera di Radio Veneto Uno

Giorgio Sini

Spagna e Veneto nella chitarra contemporanea

https://www.teatrostabileveneto.it/events/category/stagione-estiva-2020-treviso-tutti-i-gusti-del-teatro/

Teatro Goldoni | Venezia

06 Ago 2020, ore 19.00

Lucia Schierano

Franca, come te solo la Valeri – studio

07 > 08 Ago 2020, ore 19.00

Stefano Rota

Cèa Venessia

Odissea nostrana dal NordEst all’Australia – anteprima

Commenta la news

commenti