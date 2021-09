Tutti gli eventi Musei della Direzione regionale Veneto del MIC

Sabato 25 e domenica 26 settembre tornano le Giornate Europee del Patrimonio – GEP (European Heritage Days). Tema dell’edizione 2021 è “Heritage All–Inclusive” – “Patrimonio culturale: TUTTI inclusi!”, lo scopo è di sottolineare il valore dell’inclusività e della diversità nell’esperienza del patrimonio.

Le Giornate Europee del Patrimonio sono la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa dal 1999, che ha visto l’adesione di migliaia di luoghi ed istituzioni culturali europei, visite guidate ed eventi con milioni di visitatori.



Per questa edizione, la Direzione regionale Musei del Veneto, con i suoi Musei statali dislocati tra la città di Venezia e la Regione del Veneto, ha organizzato le seguenti aperture straordinarie:

VENEZIA

· Museo Archeologico Nazionale di Venezia

25 settembre 2021, ore 17-18, “L’ACCESSIBILITA’ PROVOCA BENESSERE ALLA CULTURA!”

Conferenza a cura di Monica Da Corta’ Fumei, Claudia Meneghetti e Fabiana Fazzi

26 settembre 2021, ore 15.30-16.30, “UN MUSEO NUOVO: L’ACCESSIBILITA’ DEL FUTURO ALLESTIMENTO” – Visita guidata a cura di Ilaria Fidone



· Museo d’Arte Orientale di Venezia

25 settembre 2021, Tesori dalla Cina e dal Giappone – Gli studenti della 5d del Liceo Canova di Treviso, come esito della lunga attività di studio condotta nel corso del PCTO, offriranno a tutti i visitatori approfondimenti su specifiche opere del Museo. L’attività è svolta a ciclo continuo dalle 11.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 16, inclusa nel prezzo del biglietto al Museo. Non è necessaria la prenotazione.

25 settembre 2021, VISITA GUIDATA AGLI STUDI D’ARTISTA DELLA FONDAZIONE BEVILACQUA LA MASA, a cura di Elisabetta Rosa Norbiato, Stefano Coletto e Marta Boscolo Marchi, un percorso itinerante tra Palazzo Carminati e Ca’ Pesaro. Per info e prenotazioni alla visita si prega di scrivere a: [email protected]. Per ulteriori info:http://www.soprintendenza.venezia.beniculturali.it/it/copy_of_area-patrimonio-archeologico/immagini-archeologia/210914_piano-di-valorizzazione-agg.pdf



· Museo di Palazzo Grimani

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, il Museo di Palazzo Grimani propone un programma di attività e momenti di approfondimento in orario diurno e l’apertura straordinaria serale sabato 25 settembre fino alle 22, con ingresso simbolico a € 1,00 dalle 18.30 alle 21.30. Saranno visitabili le mostre “Domus Grimani” e “Archinto” di Georg Baselitz.

Sabato 25 settembre

Ore 11.00: Le donne Grimani oltre il velo del tempo | Ore 15.30: Colture esotiche e cultura dell’altro | Ore16.30: Le espressioni della sessualità raffigurate attraverso il filtro del mito

Ore 18.00 – Una sera a Palazzo: apertura straordinaria serale con concerto Veneto Jazz “DUETTI, PARALLELI (from Trio Squelini)”, parte della Rassegna Etnoborder. DUETTI, PARALLELI (from Trio Squelini). Il duo nato del celebre trio Squelini, formato dalla violoncellista Ditta Rohmann, acclamata interprete del repertorio barocco e di J.S.Bach, con incursioni nella musica contemporanea, jazz e world music, e da Szabolcs Szoke, fondatore e leader del trio Squelini, specialista di strumenti a corda della tradizione balcanica e orientale, esplora possibilità sonore completamente nuove suonando violoncello, gadulka, sarangie array mbira, strumenti di origine diversa e tecniche di esecuzione distinte.

Il biglietto del concerto, con tariffazione separata, comprende il live e la visita al museo e alle mostre in corso.

Domenica 26 settembre

Visite tattili:

Ore 10.15, ore 10.45, ore 18.00: Due busti a confronto nella Tribuna Grimani | Ore 11.00, ore 12.30, ore 16.00: Pesci e uccelli nelle candelabre della Sala di Psiche | Ore 10.30 Laboratorio didattico per bambini dai 6 ai 10 anni, a cura di “Didatticando” Tatto, suono, colore e forma. Esperienze sensoriali in Sala a Fogliami | Ore 15.00: Le espressioni della sessualità raffigurate attraverso il filtro del mito | Ore 16:00: Colture esotiche e cultura dell’altro | Ore 17.00: Le donne Grimani oltre il velo del tempo



IN PROVINCIA DI VENEZIA e REGIONE del VENETO

· Museo Nazionale di Villa Pisani a Stra

SABATO 25 SETTEMBRE

ore 9,30; 11,00; 16,00 e 17,30 – Visita botanica e storica al parco di Villa Pisani | Attività gratuita, compresa nel costo del biglietto (info e prenotazioni [email protected] | 3286667869).

Ore 10,30 e 11,30 – Visita guidata alla mostra “Villa Pisani nel paesaggio veneto” raccolta antologica di incisioni e dipinti dell’artista Marco Tagliaro, visita a cura del pittore naturalista. Attività gratuita compresa nel costo del biglietto – necessaria la prenotazione al 3317371174.

ore 17,00 – Conferenza di Alberto Fiorin, “Venezia città del gioco. Carte, dadi e tavolieri” , introduzione alla storia del gioco d’azzardo a Venezia, nell’ambito delle celebrazioni dei 1600 anni dalla nascita della Città di Venezia | Al piano terra, nel suggestivo androne colonnato. Attività gratuita (Ingresso alla Villa e al parco a pagamento, salvo riduzioni e gratuità per aventi diritto | In collaborazione con il Comune di Stra e con Patavium Giardini)

APERTURA STRAORDINARIA SERALE dalle 20.00 alle 23.00 | Ingresso alla Villa € 1,00 salvo riduzioni e gratuità per aventi diritto.

dalle 20,00 alle 23,00 (ultimo ingresso ore 22,30) | VISITA AL PIANO NOBILE DELLA VILLA

Mostra “Villa Pisani nel paesaggio veneto” raccolta antologica di incisioni e dipinti dell’artista Marco Tagliaro

Ore 20,45; 21,30; 22,15 – Visita guidata al celebre affresco “L’apoteosi dei Pisani” di Giovan Battista Tiepolo nel salone da ballo | necessaria la prenotazione allo 049 502074



DOMENICA 26 SETTEMBRE

ore 9,30 11,00 e 16,00 17,30 – Visita botanica e storica al parco di Villa Pisani | (info e prenotazioni [email protected] 3286667869).

ore 10,30 e 15,30 – “L’arte a portata di mano” Visite tattili sensoriali per non vedenti al parco e al piano terra della Villa, tra arte storia e botanica. I visitatori guidati da operatore saranno accompagnati alla conoscenza tattile-sensoriale di alcune opere scultoree del museo. Per prenotazioni: UNIONE ITALIANA CECHI – SEZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA Telefono: 041 958777 Email: [email protected] – In collaborazione con Conserv Arte e Patavium Giardini

ore 15,30 e 17,00 – Visita guidata alla mostra “Villa Pisani nel paesaggio veneto” Raccolta antologica di incisioni e dipinti dell’artista Marco Tagliaro, visita guidata a cura del pittore naturalista. Attività gratuita compresa nel costo del biglietto – necessaria la prenotazione al 3317371174 | Ingresso alla Villa e al parco a pagamento, salvo riduzioni e gratuità per aventi diritto.



· Museo Nazionale concordiese di Portogruaro

25 settembre 2021 – Apertura straordinaria serale fino alle 22.30 con ingresso simbolico di €1.

Alle ore 17.00: Inaugurazione della mostra “Interazioni 2021 – Pietra e colore” del Maestro Enzo Valentinuz, a cura dell’Associazione Culturale L&A. Biglietto gratuito per i partecipanti all’inaugurazione.

· AREA ARCHEOLOGICA DI CONCORDIA SAGITTARIA

26 settembre, ore 16.30, visita tematica “da Iulia Concordia alla Cina di Marco Polo: le eresie nel pavimento musivo della Basilica Apostolorum” a cura di Studio D. Attività a pagamento, su prenotazione.



· Museo archeologico nazionale di Adria

25 e il 26 settembre 2021 – visite guidate ai depositi del museo, solitamente non accessibili al pubblico. Le visite sono incluse nel costo del biglietto di ingresso (4 euro per i maggiori di 25 anni). Orari dei turni di visita: 15.00, 16.00, 17.00, 18.00. Gli ingressi saranno contingentati. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA – tel 0426 21612| [email protected]





· Museo Nazionale Atestino

Sabato 25 settembre – Apertura straordinaria fino alle 22,30 sabato 25 settembre a € 1,00

Ore 17.30: Incontro di presentazione della mostra “Vivere tra terra e acqua. Dalla palafitte preistoriche a Venezia”. Evento compreso nel biglietto d’ingresso. Catalogo della mostra in omaggio ai presenti all’iniziativa. Posti limitati, si consiglia la prenotazione allo 0429.2085

Dalle 19.00 alle 22.00: APERTURA STRAORDINARIA SERALE del museo e della mostra “Le fiere della vanita’. L’arte dei Veneti antichi” in continuità con l’orario giornaliero; a partire dalle ore 19:00 si potrà accedere con il biglietto simbolico di € 1,00

Domenica 26 settembre

Ore 15.45 e ore 17.30 – Le mani degli artigiani: restaurare per scoprire, Visita guidata a cura di Stefano Buson, funzionario restauratore. Il percorso prevede la visita alla mostra Le Fiere della Vanità e al Laboratorio di Restauro. Iniziativa compresa nel biglietto del Museo. Posti limitati, si consiglia la prenotazione allo 0429.2085



· Museo Nazionale di Archeologia del Mare

Sabato 25 settembre, Ore 18.00 visita guidata inclusa nel biglietto d’ingresso al museo. APERTURA STRAORDINARIA fino alle ore 20.00.

Domenica 26 settembre, Ore 16.00 visita guidata inclusa nel biglietto d’ingresso al museo.

Le aperture in occasione delle GEP ricadono all’interno del Piano di valorizzazione dei luoghi della cultura, promosso dal Ministero della Cultura.

Tutte le attività di valorizzazione sono gratuite. Per partecipare è obbligatorio essere in possesso di Green Pass.



Per informazioni e prenotazioni si consiglia di visitare le pagine Facebook dei singoli Musei, il sito della Direzione regionale Musei Veneto (https://polomusealeveneto.beniculturali.it/eventi-mostre/eventi)

Gli appuntamenti delle GEP e della Direzione regionale Musei Veneto, così come di tutti gli istituti della cultura statali, sono pubblicati sul sito del Ministero della Cultura