Tutte le auto elettriche in arrivo tra il 2024 e il 2027

Il mondo automotive corre sempre più veloce verso l’elettrico. La transizione dai motori a combustione a quelli a batteria rappresenta una sfida epocale per tutto il settore, ma le nuove sfide poste dai cambiamenti climatici passano anche per un profondo rinnovamento dell’industria. L’obiettivo è quello della piena sostenibilità e anche dare nuova vita ad alcune parti di veicolo usate può essere una scelta amica dell’ambiente. Da questo punto di vista, il web offre nuove opportunità grazie a piattaforme come Ovoko, dedicate proprio ai ricambi usati di automobili. Grazie a un servizio molto affidabile e alla grande quantità di pezzi disponibili, Ovoko rappresenta una grande risorsa anche per i proprietari di auto elettriche. Ma quali sono quelle che verranno lanciate nei prossimi anni?

Audi Q6 e-tron, un SUV full-electric

Audi ha annunciato che tutte le automobili lanciate dal 2026 in poi saranno elettriche. Una delle prime in questo nuovo corso sarà Audi Q6 e-tron, della cui versione definitiva circolano già immagini. Di dimensioni maggiori rispetto all’attuale Q4 e-tron e basato sulla nuova piattaforma PPE del gruppo Volkswagen, Q6 e-tron potrà contare su una ricarica decisamente più rapida che toccherà i 270 kW in corrente continua. Grazie, inoltre, alle sue batterie di maggiore capacità (circa 100 kWh), anche l’autonomia sarà molto più elevata e si attesterà intorno ai 600 chilometri.

BMW ix2 | i5 Touring

BMW è fra le poche case automobilistiche che ancora non ha comunicato la data a partire dalla quale lancerà solo veicoli elettrici, ma è stata anche fra le prime a produrre modelli con questo tipo di alimentazione. Tra quelli più interessanti in arrivo nei prossimi anni, c’è iX2, ovvero la versione elettrica del nuovo X2. Il sistema di propulsione sarà simile a quello dell’iX1, con un motore da circa 313 CV, una batteria da 66 kWh e un’autonomia che dovrebbe essere vicina ai 440 chilometri. Ma BMW è al lavoro anche sull’i5 Touring, gemello dell’i5 attualmente disponibile in due versioni, entrambe con un’autonomia superiore a 500 chilometri.

Anche Cupra è prossima alla svolta

Cupra è la marca sportiva del gruppo Volkswagen. Il programma di questo brand è già ben definito e avviato, con Cupra Tavascan pronta a debuttare già nel corso del prossimo anno e a conquistare gli automobilisti con la sua batteria di 77 kWh e un’autonomia superiore a 400 chilometri. Atteso per il 2025, invece, l’arrivo di Cupra Raval, il più piccolo veicolo elettrico del gruppo Wolkswagen che condivide caratteristiche con Volkswagen ID.2. Il suo prezzo dovrebbe essere più basso e aggirarsi intorno ai 25mila€, mentre l’autonomia si attesterà sull’ordine dei 400 chilometri.

Hyundai fra sportive e non solo

Il prossimo veicolo elettrico Hyundai a essere lanciato sul mercato dovrebbe essere Hyundai Ioniq 5 N, una versione più sportiva dello Ioniq 5. Il motore sarà da 650 cavalli e la batteria da 84 kWh dovrebbe garantire a questo modello maggiore autonomia, ma anche offrire grandi prestazioni. Kona EV e Hyundai Ioniq 3 sembrano prossimi all’annuncio, mentre Hyundai Ioniq 7 ha già una data: il 2024. Il modello, che condivide elementi con il Kia EV9, si avvicinerà ai 500 chilometri di autonomia.

Kia si iscrive alla corsa

Il marchio Kia è molto attivo per quanto riguarda la transizione verso l’elettrico e a breve arriverà con importanti novità. Kia EV9 è già uno dei cavalli di battaglia di Kia con le sue notevoli dimensioni (5 metri di lunghezza) e i suoi sistemi tecnologici molto avanzati. La ricarica rapida della batteria da quasi 100 kWh di capacità regala a EV9 un’autonomia di circa 500 chilometri. Nel 2024, invece, arriverà Kia EV3 per coprire il segmento dei B-Suv. Kia EV2, delle dimensioni dello Stonic, la berlina Kia EV4 e Kia EV5, grande circa quando lo Sportage, sono gli altri veicoli prossimi al lancio.

Non può mancare Peugeot

Anche il marchio francese promette novità nei prossimi mesi. Nel corso del 2024, infatti, arriverà Peugeot 3008 elettrica, un’automobile che rappresenta una grande scommessa per questa casa automobilistica. Peugeot 3008 sarà basata sulla piattaforma STLA Medium, ovvero la struttura di nuova generazione del gruppo Stellantis. Per quanto riguarda l’autonomia, le varianti con batterie di maggiore capacità garantiranno quasi 700 chilometri prima che sia necessaria una nuova ricarica.

Renault tiene il passo

Anche Renault ha definito il suo fitto programma, con diverse vetture elettriche in arrivo. La più vicina è la Scénic, che diventa un SUV di medie dimensioni e sarà basata sulla piattaforma CMF-EV del Mégane. Arriveranno, però, anche Renault 5 nell’estate del 2024 e Renault 4 nel 2025. Il primo avrà una lunghezza vicina ai 4 metri, un’autonomia di circa 400 chilometri e utilizzerà la stessa piattaforma di Clio e Captur, mentre il secondo sarà in formato SUV e di dimensioni leggermente maggiori di 4 metri. Dovrebbe avere una batteria di circa 50 kWh e un’autonomia vicina ai 400 chilometri.

Toyota cerca di accelerare

Toyota, al momento, dispone soltanto del BZ4X come veicolo elettrico. Il gruppo giapponese sta lavorando alla transizione e si prevede l’arrivo di BZ5X nel 2025, ma prima ancora potrebbe esserci BZ3X, il cui nome non è confermato: al momento è solo un prototipo di veicolo elettrico dalle dimensioni contenute e più adatto al segmento C.

Volkswagen lancia ID2 e ID2X

Dopo ID.3, ID.4, ID.5, ID.Buzz e ID.7, ecco ID.2. Il nuovo elettrico del secondo gruppo automobilistico per numero di vendite mondiali avrà un’autonomia vicina ai 400 chilometri e una batteria di circa 50 kWh, mentre nel 2026 comparirà sul mercato anche ID2.X, che, almeno in termini di aspetto, sarà più vicino a un SUV.