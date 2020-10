Tumore al seno. Ottobre Rosa: da stasera Ca’ Farsetti e Municipio di Mestre illuminati di rosa

Torna l’Ottobre Rosa, la campagna per la prevenzione del tumore al seno. Come da tradizione, a partire da questa sera e per tutto il mese, Ca’ Farsetti a Venezia e il Municipio di Mestre saranno illuminati di rosa per rendere tangibile l’impegno dell’Amministrazione comunale sul tema. L’iniziativa è stata coordinata dalla Presidenza del Consiglio comunale.