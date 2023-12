Truffe e raggiri alle persone anziane. Un incontro a Casale sul Sile

CASALE SUL SILE (TV) – Mercoledì 29 novembre presso la Sala Consiliare del Comune di Casale sul Sile (TV) si è tenuto un incontro pubblico avente per tema “prevenzione reati predatori – truffe e raggiri in danno di persone anziane. Fattori di rischio, consigli e precauzioni da adottare per non essere vulnerabili”.

All’incontro è intervenuto, quale relatore, il Tenente Alfonso Trezza C.te sezione operativa del NOR della Compagnia Carabinieri di Treviso. A seguire, il C.te della Stazione CC di Casale sul Sile, Luogotenente Salvatore Vena, che ha relazionato davanti a circa 60 persone, molto interessate e attente. Sotto la lente di ingrandimento, le truffe online e i pagamenti elettronici, la truffa del “finto avvocato”, quelle con la “tecnica dell’abbraccio” e i furti con destrezza durante i prelievi agli sportelli automatici di banche e uffici postali.

L’incontro si è concluso con il saluto del vice sindaco, Caterina Segato, e dell’assessore alla Sicurezza, Stefano Lucarelli.