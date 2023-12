Truffa di pellet: Carabinieri recuperano 297 sacchi per il valore di 2.500 euro

CASIER – Nella mattinata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Dosson di Casier, a conclusione delle indagini in merito ad una truffa patita da due aziende di Casier e Casale sul Sile, hanno denunciato per truffa in concorso un 25enne di Ponzano Veneto e un 68enne di Paese, entrambi gravati da pregiudizi di polizia.

Con una serie di raggiri, i due soggetti erano riusciti a sottrarre oltre 400 sacchi di pellet, per un valore complessivo di euro 2.500.

A conclusione dell’attività investigativa i militari della Stazione di Dosson di Casier, coadiuvati in fase esecutiva dai colleghi delle Comandi di Mogliano Veneto – Roncade e Paese, nonché della Sezione Operativa della Compagnia di Treviso, hanno eseguito un decreto di perquisizione emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Treviso, che ha permesso di sequestrare 297 sacchi di pellet ancora integri, del peso di 15 kg cadauno, che sono stati restituiti ai legittimi proprietari.