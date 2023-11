Treviso Wonderland: Babbo Natale atterra a Roncade

Il centro commerciale “L’Arsenale” di Roncade ospiterà “Treviso Wonderland”, il villaggio natalizio aperto dal 25 novembre 2023 al 7 gennaio 2024.

RONCADE (TV) – Lo spirito natalizio ha trovato casa nel cuore del Veneto con l’apertura del primo parco tematico dedicato al Natale e la sua cornice è il centro commerciale “L’Arsenale” di Roncade. Originariamente concepito per gli spazi Ex Pagnossin, il villaggio natalizio si è trasferito nel suggestivo scenario dell’Arsenale, creando un’esperienza unica su una superficie di diecimila metri quadri e rendendolo il primo parco tematico natalizio al coperto di tale dimensione in Italia.

Il progetto

Il progetto, curato dagli event manager di Dreams’ Factory, un’azienda fondata da un pool di imprenditori veneti esperti in entertainment e food, offre un’immersione totale nell’atmosfera natalizia, trasformando gli spazi commerciali in luoghi di intrattenimento e magia. Le sale dei negozi si trasformano in spazi dedicati all’intrattenimento, mentre le ampie cortili ospitano food truck e aree per ballare. Il parco tematico al coperto offre un luna park esterno, garantendo divertimento indipendentemente dalle condizioni meteorologiche.

Solidarietà

L’iniziativa non è solo un’opportunità per celebrare il Natale ma anche un gesto di solidarietà. In collaborazione con l’associazione Sogni Onlus, una parte degli incassi sarà devoluta alla causa, con la vendita esclusiva di panettoni a sostegno dell’organizzazione. Un banco dedicato a Sogni Onlus sarà presente nel parco, offrendo ai visitatori la possibilità di contribuire alla realizzazione dei sogni dei bambini meno fortunati.

Sogni è un’organizzazione no-profit impegnata nella realizzazione di attività e sogni a sostegno di bambini, ragazzi e giovani adulti affetti da patologia oncologica e terminale. L’obiettivo è offrire loro la possibilità di uscire, anche solo per un giorno, da una realtà fatta di ospedali e terapie, immergendoli in una dimensione spensierata che loro, di diritto, meritano. Un singolo giorno di spensieratezza può diventare la linfa vitale necessaria per affrontare tanti altri giorni meno leggeri.

Inaugurazione

L’inaugurazione ufficiale è fissata per sabato 25 novembre, con il taglio del nastro istituzionale alle 10 del mattino, seguito dall’apertura delle attrazioni alle 17. L’intrattenimento musicale includerà uno spettacolo del coro Singers Melody Gospel Choir in collaborazione con Sogni Onlus, oltre a una varietà di spettacoli, tra cui Clownerie show, Pascalmagique, Arriva il Conte Von Tok e Juggling Show. La giornata culminerà in un apericena dalle 21, al ritmo del party Freak.

Marco Verpelli, direttore del centro commerciale, esprime la felicità nell’accogliere un’iniziativa che dà nuova vita agli spazi e si dice aperto ad accogliere ulteriori progetti simili.

Il fondatore e presidente di Sogni Onlus, Rudi Zanatta, sottolinea l’attenzione dell’associazione verso i bambini meno fortunati e ringrazia Treviso Wonderland per coinvolgerli in questa magica iniziativa, contribuendo a raccogliere fondi per realizzare i sogni dei bambini affetti da patologie oncologiche.

Le attrazioni

L’esterno del centro commerciale ospita un luna park con una ventina di attrazioni, mentre all’interno dell’Arsenale si crea un mondo parallelo. Il villaggio offre bancarelle caratteristiche, la “Bottega degli Elfi” con uno spettacolare bosco e sculture in legno, e il suggestivo “Rovaniemi” con neve, musica e vento. Gli amanti dell’enogastronomia potranno deliziarsi con il Food Truck Festival e il villaggio del cioccolato realizzato in collaborazione con Cioccolateria Veneziana. Treviso Wonderland promette di trasportare visitatori di tutte le età in un magico mondo natalizio, rendendo l’Arsenale di Roncade il luogo perfetto per festeggiare le festività.

Questo villaggio promette di trasformare la stagione natalizia in un’esperienza indimenticabile per i visitatori, unendo intrattenimento, solidarietà e la magia unica del periodo natalizio. L’iniziativa rappresenta un esempio di come la collaborazione tra settori diversi possa creare qualcosa di speciale per la comunità.

Ingresso e prezzi

Treviso Wonderland aprirà le sue porte il 25 novembre con un evento speciale dalle 17:00 alle 24:00. Da lunedì 26 novembre 2023 a domenica 7 gennaio 2023, il villaggio sarà accessibile ogni giorno con orario continuato dalle 09:00 alle 24:00.

I costi di ingresso sono i seguenti:

Pacchetto famiglia: 10,00€ (include 2 genitori + tutti i figli al di sotto dei 6 anni)

Adulti: 5,00€

Bambini dai 6 ai 14 anni: 3,00€

Disabili, portatori di handicap con accompagnatori e Over 75: omaggio

Per maggiori informazioni visitare le Facebook e Instagram dedicate.

I biglietti possono essere acquistati comodamente online su www.ticketsms.it, garantendo un accesso rapido e senza code. Treviso Wonderland promette di regalare momenti magici a visitatori di tutte le età, invitandoli a immergersi nell’atmosfera incantata del villaggio natalizio presso l’Arsenale di Roncade.