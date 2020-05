Treviso. Videoconferenza ANIEF lunedì 25 maggio

“ASSEMBLEE SINDACALI PROVINCIALI ANIEF IN TUTTO IL TERRITORIO VENETO SU PIATTAFORMA TELEMATICA IN VIDEOCONFERENZA: Treviso Lunedi 25 maggio ore 16.30-18.00”

Lunedi 25 maggio ore 16.30-18.00 è stata programmata un’assemblea sindacale di ANIEF Veneto per la provincia di Belluno in modalità telematica per fornire ai lavoratori della scuola (docenti infanzia, primaria di 1 e 2 grado e personale ATA) un’interpretazione sul rispetto delle norme di legge e contrattuali vigente ma anche delle sentenze della magistratura sui diritti inalienabili legati alla professione, anche e soprattutto in tempo di emergenza sanitaria”.

La segretaria regionale Anief Veneto Rita Fusinato, dichiara che un argomento di grande attualità, vista l’emergenza, è quello della didattica a distanza: “improvvisamente, i docenti si sono ritrovati a dover utilizzare nuove metodologie didattiche, con tutte le difficoltà che ne sono susseguite. E, cosa di notevole rilevanza, dati i tempi ristretti, sono stati catapultati in questa nuova dimensione senza un minimo di preavviso. Per questo motivo, anche in previsione del prossimo anno scolastico, è bene tentare di approfondire i punti che riguardano questa tipologia di didattica e la normativa che ha definito la sua regolamentazione”

Di analoga importanza, secondo la segretaria regionale di ANIEF Veneto è l’aspetto che coinvolge soprattutto il personale ATA: “cioè quello della questione del lavoro agile o smart working. Ed in particolare quali sono le tutele e i rischi a cui il personale addetto alla gestione delle strutture scolastiche può andare incontro, soprattutto se le restrizioni dovessero protrarsi anche per il prossimo anno scolastico.”

Altro tema scottante, è rappresentato dal Decreto-legge Scuola n. 22, dell’8 aprile 2020. “Quali sono i punti di forza e quali le criticità, gli emendamenti possibili e le modifiche approvate durante l’iter di conversione in legge? Come si concluderà quest’anno scolastico e quali saranno i presupposti per l’inizio del prossimo? Infine, quali novità e iniziative riguarderanno il personale docente e ATA della scuola italiana?

