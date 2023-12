Treviso si colora di rosso per la corsa dei Babbo Natale

Domenica Treviso si colorerà di rosso per la terza edizione della Xmas Run, la corsa dei Babbo Natale. Il ricavato andrà a Advar Onlus, Fondazione Città della Speranza e Stella di Marta.

TREVISO – Treviso è pronta colorarsi di rosso: oltre mille Babbi Natale prenderanno parte alla terza edizione della Xmas Run, l’evento benefico che dopodomani, domenica 17 dicembre, percorrerà strade e piazze del centro storico, coniugando divertimento e solidarietà in una città già pervasa dall’atmosfera calda e accogliente della festa più attesa dell’anno.

La Treviso Xmas Run scatterà alle 10 da Piazza dei Signori e andrà a svilupparsi su un percorso cittadino di 5 km, totalmente accessibile (la partecipazione è aperta anche a passeggini, carrozzine, appassionati di nordic walking e fitwalking) che per la prima volta, dopo due arrivi sulle Mura (edizioni 2021 e 2022), si concluderà in Borgo Mazzini, dove i partecipanti saranno accolti da uno speciale ristoro con wurstel, crauti e birra, dolci natalizi e bevande calde.

Treviso Xmas Run non è una gara. Anzi, non sarà neppure necessario correre: lo spirito dell’evento è quello di una camminata a passo libero, aperta a persone di tutte le età, naturalmente con un occhio di riguardo per i bambini. “Voci” della giornata, Mattia Casarin e Max Nicoletti che porteranno a Treviso le loro esperienze di animazione in eventi – sportivi e non – di risonanza nazionale.

L’organizzazione sarà curata da Ventieventi, affiancata da alcune realtà associative e sportive della città: Asd Corritreviso, Asd Ride Your Dreams Treviso, i volontari di Città della Speranza e i ragazzi dello staff di Matteo Criveller.

La Treviso Xmas Run trasformerà una giornata di festa in una grande occasione di solidarietà. Il ricavato dell’evento, al netto dei costi organizzativi, sarà infatti devoluto a tre associazioni: Advar Onlus, Fondazione Città della Speranza e Stella di Marta.

Già più di mille, come detto, gli iscritti, ma il dato non è definitivo. Le iscrizioni saranno possibili anche nel weekend: sabato 16 dicembre, per tutto il giorno, e domenica 17 dicembre, sino a poco prima del via, in Piazza dei Signori. Sino a sabato 16 dicembre sarà anche possibile iscriversi online attraverso la pagina dedicata sul portale Avaibooksports.com.

Treviso Xmas Run sarà una splendida occasione per vivere l’atmosfera della festa più attesa dell’anno indossando l’abito di Babbo Natale che verrà regalato a tutti i partecipanti adulti. I bambini e i ragazzi riceveranno, invece, il tradizionale cappellino rosso. E in prima fila, come ormai da tradizione, ci sarà anche il sindaco-runner Mario Conte, anch’egli vestito da Babbo Natale.

Per tutti gli iscritti alla Treviso Xmas Run,mostrando il pettorale, è previsto l’accesso allo stadio Tenni al prezzo agevolato di 5 euro, in occasione della partita Treviso – Atletico Castegnato che si giocherà sabato 16 dicembre. Bambini e ragazzi, oltre ad entrare gratuitamente allo stadio, indossando il cappellino rosso, potranno divertirsi con le speciali iniziative natalizie previste per l’occasione.

Domenica 17 dicembre, alle 15.30, conclusa la Treviso Xmas Run, Borgo Mazzini ospiterà il concerto del “River Gospel Mass Choir”, accompagnato dal maestro Alessandro Pozzetto, che da oltre vent’anni dirige diverse corali gospel, tra le quali l’Italian Gospel Choir, ovvero la Nazionale italiana gospel.

Il conto alla rovescia può iniziare.