Treviso, nasce il Polo del ’900: Casa dei Carraresi e Ca’ dei Brittoni riaprono con la collezione della Fondazione Cassamarca

La Fondazione Cassamarca ha riaperto al pubblico Casa dei Carraresi e Ca’ dei Brittoni, l’antico complesso del Duecento che, dopo due anni di interventi di ripristino e valorizzazione, torna protagonista della vita culturale cittadina.

TREVISO. Negli oltre 2.000 metri quadrati di spazi espositivi trova casa una parte significativa della collezione artistica della Fondazione, ampia e prestigiosa.

Una collezione dedicata al Novecento italiano

Il cuore del nuovo Polo è una raccolta di arte italiana del XX secolo, costruita nel tempo attraverso acquisizioni e investimenti mirati della Fondazione. Tra gli artisti presenti figurano, per citarne alcuni, Renato Guttuso, Lucio Fontana, Leonor Fini, Enrico Baj, Fabrizio Plessi, Emilio Vedova e Tancredi.

Verso un Museo Diffuso nel cuore di Treviso

La riapertura di Casa dei Carraresi è solo l’inizio. Il progetto di valorizzazione si estenderà progressivamente alle altre sedi storiche della Fondazione Cassamarca, con l’obiettivo di dare vita a un vero e proprio Museo Diffuso nel centro della città.

Le prossime tappe sono già definite:

Ca’ Spineda , che già ospita una parte della collezione, sarà arricchita da nuove esposizioni dedicate a nature morte, icone e installazioni;

, che già ospita una parte della collezione, sarà arricchita da nuove esposizioni dedicate a nature morte, icone e installazioni; il Monte di Pietà, i cui spazi apriranno al pubblico nel 2027.

La donazione di Grisha Bruskin

Al progetto si affianca una donazione di grande rilievo: l’artista russo Grisha Bruskin ha scelto la Fondazione Cassamarca per affidarle quattro importanti installazioni, garantendo così una presenza permanente della sua ricerca in Italia.

Due di queste opere, In bilico e L’ora X, saranno esposte per la prima volta nel nostro Paese proprio a Ca’ dei Brittoni. Qui avrà sede anche l’Archivio Grisha Bruskin, pensato per crescere negli anni come centro di documentazione e approfondimento sul lavoro dell’artista.

Un patrimonio restituito alla città

Con questa iniziativa Treviso ritrova un patrimonio artistico di respiro internazionale, in cui le architetture storiche della città dialogano con la ricerca artistica del Novecento e del contemporaneo. Il progetto è curato da Silvia Burini e Giuseppe Barbieri.

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