Treviso, “Le donne di Puccini e non solo….”: Galà benefico al Teatro Mario del Monaco

TREVISO. Musica e beneficienza: domani sera l’appuntamento dell’Associazione Lirica Trevigiana a sostegno dell’impresa sociale “I Bambini delle Fate” che si occupa di soggetti con sindrome di Asperger.

“Le donne di Puccini e non solo…” è il titolo del Galà di Beneficienza che si terrà domani, 22 maggio alle ore 20.15, al teatro Mario del Monaco di Treviso. In programma arie di Puccini, Verdi, Bellini e Donizzetti.

Si esibiranno grandi artisti della lirica internazionale di oggi ,con la Venice Chamber Orchestra diretta dal Maestro Enrico Lombardi e la partecipazione del Coro del Teatro Municipale di Piacenza, per onorare l’Impresa Sociale “ I bambini delle Fate”.

La serata al Comunale sarà dedicata ad Anna Maria Bicciato, celebre cantante lirica e maestra di canto e ultima allieva del soprano Toti dal Monte designata quale sua “erede” del repertorio belliniano.

Il soprano Erika Grimaldi, i mezzosoprani Laura Verrecchia e Diletta Scandiuzzi, il baritono Vittorio Prato e il basso Roberto Scandiuzzi, tra i più acclamati artisti della lirica del momento, saranno protagonisti del Gala operistico, al Teatro Comunale “Mario del Monaco” di Treviso quale tributo all’Impresa Sociale “i Bambini delle Fate” che si occupa di finanziare iniziative, progetti e percorsi di inclusione sociale a beneficio di famiglie alle prese con problemi di autismo e altre disabilità raccontando “con viso sorridente” il potenziale di bambini e ragazzi e la grande forza delle loro famiglie.

Promotrice di questa iniziativa culturale è l’Associazione Lirica Trevigiana – sostenitrice de “i Bambini delle Fate” – già conosciuta nella Marca Trevigiana per avere realizzato, negli ultimi anni, diversi concerti d’opera al Teatro Comunale di Treviso.

“Quando si dice che fare beneficenza – spiega il direttore artistico Giuseppe Aiello – può cambiare in meglio la vita di una persona, non si fa retorica: al contrario, si allude alle tantissime opportunità che possono essere regalate alle persone che versano in crisi o che sono malate, ma anche a chi effettivamente dona perché fare del bene non può che aumentare il proprio benessere e la propria felicità“.

Accompagnati dalla Venice Chamber Orchestra diretta dal M° Enrico Lombardi con la partecipazione del Coro del Teatro Municipale di Piacenza, Erika Grimaldi, Laura Verrecchia, Diletta Scandiuzzi, Vittorio Prato e Roberto Scandiuzzi si esibiranno in un programma raffinato e impegnativo in ricordo di Giacomo Puccini e del suo rapporto con il mondo femminile: un’occasione per celebrare il centenario della scomparsa del grande compositore. Il programma include inoltre pagine di Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti, Giuseppe Verdi, George Bizet. Presentano la serata Fabio Larovere e Melania Petriello. L’evento gode del Patrocinio della Regione Veneto, Provincia di Treviso e Città di Treviso.

L’Associazione Lirica Trevigiana nasce nel 2014 per volontà di un gruppo di amici amanti dell’arte, della città di Treviso e in particolare della musica. Ha svolto fin dalla sua costituzione attività culturali, soprattutto concerti lirici con finalità benefiche coinvolgendo anche interpreti di fama internazionale. L’obiettivo che l’Associazione si propone è promuovere l’arte, la musica e la cultura sensibilizzando anche i giovani e coinvolgendoli nella partecipazione attiva agli eventi. “…… la musica dà un’anima all’universo, le ali al pensiero, uno slancio all’immaginazione, un fascino alla tristezza, un impulso alla gaiezza e la vita a tutte le cose …… ” (Platone).

Ulteriori informazioni: 347-5736783 – [email protected] [email protected]