Treviso, Intertidal. Barene conclude la rassegna Paesaggi che cambiano

Mercoledì 4 maggio, alle 20.30, con la proiezione del cortometraggio Intertidal. Barene di Collettivo Confluenze (Italia, 2021, 15’), si conclude nell’auditorium degli spazi Bomben di Treviso la rassegna cinematografica Paesaggi che cambiano, organizzata dalla Fondazione Benetton Studi Ricerche e curata da Simonetta Zanon.

Intervengono Anja Dimitijević, direttrice artistica e performer, Matteo Aimini, docente di Architettura del paesaggio, e Luigi Latini, direttore della Fondazione Benetton.

Il cortometraggio presenta un’azione performativa che si svolge nelle barene, sottili zone intertidali, piccole isole soggette alla propria identità autoctona che vivono una realtà in continuo adattamento, traducendo paesaggio e dimensione sonora su scala umana.

Governate dalle proprie leggi naturali, queste isole sono anche luoghi protetti e neutrali; distaccate dal mondo esse ci appaiono come delle cellule o, paradossalmente, come delle zattere statiche. I movimenti si immergono in un paesaggio soggetto a una continua negoziazione tra fragilità e resilienza, dall’inondazione fino alla loro riemersione, esplorando ed evocando questa condizione.

Auditorium spazi Bomben, Fondazione Benetton Studi Ricerche, via Cornarotta 7, Treviso. Ingresso unico 5 euro. Prevendita: Fondazione Benetton, da lunedì a venerdì ore 9–13, 14–17. L’accesso sarà regolamento in base alle normative Covid vigenti alla data dell’evento. La rassegna Paesaggi che cambiano riprenderà in autunno con un nuovo ciclo di proiezioni.