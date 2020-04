Treviso, incendio in un appartamento. Due intossicati

Alle 14,45 di oggi a Treviso è divampato un incendio in un’ appartamento. I Vigili del Fuoco sono Intervenuti tempestivamente in Via Zenson di Piave a Treviso al primo piano di edificio di 5 piani.

I fumi della combustione hanno invaso la scala. Due persone sono state ricoverate per intossicazione da fumo. Incendio estinto, in atto bonifica e messa in sicurezza.

Sul posto 3 squadre VVF di Treviso alle 14.35 circa

