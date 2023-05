Treviso in Rosa: ultimo giorno per iscriversi

TREVISO – Sono ben 9.433 le iscritte (da 13 regioni e 32 province) alla nona edizione della grande kermesse al femminile che questa domenica, 7 maggio, tornerà a riempire la città di Treviso di festa e voglia di stare insieme, di divertimento e solidarietà.

Le iscrizioni continuano ad arrivare e sarà così sino a oggi, mercoledì 3 maggio, ultimo giorno utile per prenotare un pettorale (per saperne di più: www.trevisoinrosa.it) in vista dell’evento organizzato da Trevisatletica e Corritreviso con il patrocinio della LILT. Tutte le iscritte riceveranno la t-shirt ufficiale, di colore rosa, e un simpatico zainetto, oltre al pettorale personalizzato con il proprio nome e a vari gadget.

IL PERCORSO. La partenza di Treviso in rosa avverrà alle 9.30 da viale Bartolomeo d’Alviano, ai piedi delle Mura. Lo start sarà unico, mentre i percorsi, interamente in centro storico, tornano quest’anno ad essere due. Le distanze sono 4 e 7 km. Il tracciato toccherà gli angoli più suggestivi del centro storico: dalla Pescheria a Piazza San Leonardo, da Piazza Duomo a Piazza dei Signori, da Piazza San Vito a Riviera Santa Margherita. L’ultimo tratto del percorso sarà sopra le mura. Traguardo in prossimità del Bastione San Marco, dove sarà posizionato il ristoro finale. Qui la festa proseguirà a oltranza, animata dai deejay di Radio Company (media partner radiofonico ufficiale di Treviso in Rosa 2023), dalle lezioni di Zumba Fitness di Gloria Tasca e dai tanti espositori presenti nel village dell’evento. Ballo anche in Borgo Cavour, dove ci si divertirà con la musica e la simpatia di Michele Patatti Dj e la trascinante energia di Giorgia Pagotto.

DI CORSA AL MUSEO. In occasione di Treviso in Rosa, è previsto uno sconto speciale sul biglietto d’ingresso al Museo Luigi Bailo e alla mostra “Arturo Martini – I capolavori”. Lo sconto sarà del 50% (da 9 a 4,5 € per l’intero e da 6 a 3 € per il ridotto) per le persone in possesso del pettorale di gara.

Crediti fotografici: Radini