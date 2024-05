La decima edizione di Treviso in Rosa supera quota 10000 iscritte e si appresta a colorare le strade di Treviso. Parte del ricavato andrà alla LILT sezione di Treviso.

TREVISO – La decima edizione di Treviso in Rosa fa il botto e supera quota 10000 presenze. L’evento podistico al femminile, organizzato da Trevisatletica e Corritreviso in partnership con la LILT di Treviso, vedrà al via partecipanti da 14 regioni e 28 province. Ben 130 i gruppi iscritti. Con i numeri ancora in aumento.

Al momento sono ben 10.120 le iscritte alla decima edizione della grande kermesse al femminile che domenica 5 maggio, tornerà a riempire la città di festa, condivisione e solidarietà. L’attesa continua a crescere e le iscrizioni vanno di pari passo. Iscrizioni chiuse ieri sera ma gli organizzatori valuteranno se riaprirle domani, al BHR Treviso Hotel, in occasione della giornata di distribuzione del kit di partecipazione alle atlete che si sono iscritte individualmente. Ma l’obiettivo del raggiungimento delle 10 mila iscritte è già largamente raggiunto.

Treviso in Rosa – presentata ieri in Municipio con gli interventi del sindaco Mario Conte, del vicesindaco Alessandro Manera, del presidente della LILT provinciale, Alessandro Gava, e della presidente dell’Avis Comunale, Antonella Torresan, oltre che degli organizzatori – si conferma appuntamento apprezzato non solo dalle donne trevigiane. Le iscritte, infatti, arrivano da 14 regioni e 28 province.

Domenica, al via dell’evento, sventoleranno idealmente anche le bandiere di 22 Paesi del mondo, le nazioni rappresentate dalle iscritte. Le trevigiane al via saranno oltre 5 mila, più della metà del totale. Ma ben rappresentate saranno anche le province di Venezia (791 iscritte) e di Padova (251). Sarà un appuntamento per tutte le età: tra le partecipanti ci sono anche sei novantenni, 38 ottantenni e tantissime giovani. Tanto giovani che in molti casi il pettorale sarà appuntato sul passeggino spinto dalla mamma e la maglietta rosa, troppo grande per essere indossata, resterà un ricordo da custodire per gli anni a venire.

Le iscritte

Qualche nome tra le iscritte? Il pettorale numero 1 è stato assegnato all’europarlamentare Rosanna Conte. Sono iscritte Nelly Mantovani, vicepresidente della LILT trevigiana, e Silvia Furlani, la 63enne podista friulana, da 30 anni affetta da sclerosi multipla, che porta nelle corse di ogni parte d’Italia il suo messaggio di forza, ottimismo e resistenza alla malattia. Correranno e cammineranno anche Giuliana Meneghetti, ex responsabile del cerimoniale della Provincia di Treviso, oggi apprezzata conduttrice di corsi di galateo e buone maniere, e Caterina Perali, scrittrice di romanzi – “Le affacciate” (2020) e “Crepa” (2015) – oltre che autrice televisiva e collaboratrice per riviste di teatro e food and beverage. Tra le partecipanti anche mamma Laura (56 anni) e le sue quattro figlie, Mariaelena (28 anni), Aurora Maria (24 anni), Marianna (19 anni) e Benedetta (13 anni).

Il rosa che fa gruppo

Treviso in Rosa è anche la passerella di tante realtà femminili che hanno scelto l’evento del 5 maggio per una partecipazione di gruppo: ad oggi, sono ben 130 le squadre iscritte. Gli assessori Gloria Sernagiotto, Rosanna Vettoretti, Gloria Tessarolo e Maria Teresa De Gregorio guideranno il gruppo #DonneFuoriDalComune, in rappresentanza del Comune di Treviso.

C’è lo squadrone della LILT, un plotone di circa 500 donne. Il team della Questura di Treviso con il questore Manuela De Bernardin in testa ad un gruppo di una cinquantina di poliziotte. Si sono iscritte palestre, aziende, gruppi parrocchiali, corsi di cammino, yoga, pilates e zumba.

Ci sono i gruppi di Ascom-Confcommercio, del Pronto Soccorso di Treviso e del reparto di Geriatria del Ca’ Foncello. Ci sono scuole, come l’istituto Besta di Treviso, l’istituto Canossiano, la Stefanini di Treviso e la Casteller di Paese, oltre ad una rappresentanza dell’università Ca’ Foscari di Venezia. C’è il gruppo delle giornaliste di Antennatre. Oltre cento donne del gruppo “Camminare è prevenzione”, arriveranno invece da Marcon (Venezia) grazie anche all’impegno dell’amministrazione comunale.

Colosseum Dental Italia ha regalato l’iscrizione a Treviso in Rosa a una squadra di 41 dipendenti provenienti da tutto il Triveneto. A proposito di aziende: correranno e cammineranno anche i team di Tomasoni Formaggi, del gruppo Vega Maxì, di Cantina Paladin, di CentroMarca Banca, di Hera Ascotrade, di Labomar.

Il percorso

La partenza di Treviso in rosa avverrà alle 9.30 da viale Bartolomeo d’Alviano, ai piedi delle Mura. Lo start sarà unico, mentre i percorsi, interamente in centro storico, saranno due. Le distanze saranno infatti di 4 e 7 km. Il tracciato toccherà gli angoli più suggestivi del centro storico: dalla Pescheria a Piazza San Leonardo, da Piazza Duomo a Piazza dei Signori, da Piazza San Vito a Riviera Santa Margherita. L’ultimo tratto del percorso sarà sopra le mura. Traguardo in prossimità del Bastione San Marco, dove sarà posizionato il ristoro finale.

Qui la festa proseguirà a oltranza, animata dai deejay di Radio Company (media partner radiofonico ufficiale di Treviso in Rosa 2024), dalle lezioni di Zumba Fitness di Gloria Tasca e dai tanti espositori presenti nel village dell’evento. Ballo anche in Borgo Cavour, dove ci si divertirà con la musica e la simpatia di Michele Patatti Dj.

E poi spazio ai variopinti trampolieri della compagnia teatrale Barbamoccolo e alla fantasia di BUB (BeFolky Upupa Band), una street band itinerante composta da giovani musicisti accomunati dalla passione per la musica e gli strumenti a fiato.

Attenzione alle modifiche della viabilità cittadina per permettere la buona uscita dell’evento.

IL KIT DI PARTECIPAZIONE

Tutte le iscritte a Treviso in rosa riceveranno la t-shirt ufficiale, di colore rosa, un paio di calzini e un simpatico zainetto, oltre al pettorale personalizzato con il proprio nome, a gadget e coupon offerti dagli sponsor. I kit di partecipazione, per le iscrizioni individuali, saranno distribuiti sabato 4 maggio al BHR Treviso Hotel, tradizionale quartier generale dell’evento.

La distribuzione inizierà alle 9 e proseguirà senza sosta sino alle 18. Per chi arriva da più lontano sarà possibile ritirare il kit di partecipazione anche domenica 5 maggio, in zona partenza sulle Mura, dalle 8 alle 9. Il rosa, a Treviso, è più che mai il colore del divertimento, della condivisione e della solidarietà. Appuntamento a domenica, che per Treviso sarà il giorno più rosa dell’anno.

ABOUT TREVISO IN ROSA

Treviso in Rosa è nata per iniziativa di due società sportive, Trevisatletica e Asd Corritreviso, che il 17 maggio 2015 hanno organizzato un evento podistico, esclusivamente dedicato alla donne, in occasione del passaggio in città della Corsa Rosa per eccellenza, il Giro d’Italia.

La prima edizione di Treviso in Rosa fu allestita in meno di un mese e incontrò subito un grande successo. Da allora, Treviso in Rosa è diventata un appuntamento fisso della primavera. La seconda edizione, nel 2016, ha coinvolto oltre 4.500 donne, il triplo dell’anno precedente. La terza, nel 2017, ha superato le 11.000 partecipanti. La crescita è continuata anche nel 2018, quando le iscritte sono state oltre 16 mila (16.314, per la precisione), e nel 2019, quando le adesioni hanno raggiunto quota 17.543.

Treviso in Rosa è così diventata la corsa, esclusivamente al femminile, più partecipata d’Italia. Nel 2020, a causa della pandemia, la manifestazione si è svolta in forma solo virtuale. Treviso in Rosa è poi tornata ai nastri di partenza, con un’inedita collocazione estiva, l’11 luglio del 2021.

Nel 2023 il ritorno su numeri da record (10.218 iscritte). Sin dall’edizione inaugurale, Treviso in Rosa ha il patrocinio della LILT Sezione provinciale di Treviso, a cui destina parte del ricavato sostenendo ogni anno un progetto presentato dall’associazione. Per info: www.trevisoinrosa.it.