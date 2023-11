Treviso, famiglie a teatro la domenica pomeriggio

Un viaggio tra fiabe e favole, tra magia e fantasia. Torna la rassegna Famiglie a Teatro del Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale. Il sipario del Teatro Del Monaco di Treviso si alza per quattro domeniche dedicate agli spettatori più piccoli e ai loro genitori, pronti a scoprire mondi fantastici e storie inedite.

TREVISO – A inaugurare la rassegna 2023/2023 sarà, domenica 19 novembre, alle 16, Giallo Minimal Teatro con Le avventure di pesce Gaetano, di e con Vania Pucci. Una storia che, da scatole, bauli e casse, prenderà vita grazie alla magia dei disegni di sabbia e delle animazioni digitali di Ines Cattabriga. Lo spettacolo, ispirato al libro Il pesciolino nero di Samad Behrangi, avrà come protagonista nonna Pesce, pronta a svelare ai suoi 12 mila figli e nipoti, dal profondo del mare, storie incredibili. Come quella di Gaetano, nato nella sorgente di un fiume, tra le vette delle montagne, che ogni notte, prima di addormentarsi guarda il cielo stellato e sogna di fare un grande viaggio e di andare a scoprire il mondo. Lo spettacolo, consigliato per bambini a partire dai 2 anni, farà interagire differenti linguaggi e personaggi, realizzati in digitale e pronti a dialogare con l’artista che, attraverso la sabbia, creerà magiche ambientazioni.

Sarà poi la volta di Barabao Teatro con Il sogno del giovane Leonardo, dedicato al genio italiano Da Vinci. Domenica 14 gennaio, alle ore 16, andrà in scena la commedia musicale diretta da Cristina Ranzato e adatta ai bambini dai 6 anni in su. Sul palcoscenico Romina Ranzato e Ivan Di Noia, autori dei testi, accompagnati dalle musiche di Andrea Mazzacavallo. Gli spettatori incontreranno il piccolo Leonardo, pronto ad esplorare il mondo assieme a zio Francesco e nonna Lucia. Nella ridente Toscana inizierà a studiare i moti dell’aria, dell’acqua, degli animali. E a Firenze, nella famosa Bottega di Mastro Verrocchio, si troverà catapultato nel Rinascimento italiano. Le difficoltà legate al mondo dell’arte faranno sì che il giovane, desideroso di migliorare la vita dell’umanità, si scontri con le vecchie e datate concezioni. E così il sogno del giovane Leonardo diventerà realtà, volando verso l’infinità dei secoli.

con Susi Danesin e Isabella Moro dramaturg Marco Gnaccolini consulente Lis e cultura sorda Diana Anselmo produzione Associazione Culturale Zebra

Domenica 10 marzo, sarà la volta di Zebra Teatro con Filis, con Susi Danesin e Isabella Moro, e la drammaturgia di Marco Gnaccolini. Uno spettacolo teatrale pronto ad unire diverse modalità di comunicazione non verbale mescolando più lingue e linguaggi: il mimo, la danza, e la lingua dei segni, usati ciascuno per raccontare una storia attraverso il corpo. Un’occasione per scoprire altri mondi e modi di comunicare, e per sensibilizzare il pubblico.

Lo spettacolo sarà preceduto, sabato 9 marzo, da un laboratorio aperto a famiglie udenti e non, che potranno sperimentare attraverso esercizi di teatro e danza come usare il corpo per comunicare e relazionarsi. Libri, oggetti e tanta immaginazione creeranno un filo immaginario che guiderà i partecipanti.

A chiudere la rassegna, domenica 14 aprile, alle ore 16, l’Orchestra di Padova e del Veneto con Il ragazzo con la goccia al naso e altre storie giapponesi. Le sonorità della musica del compositore giapponese Yasushi Akutagawa accompagneranno gli spettatori lungo un viaggio immaginario nel Paese del Sol Levante, animato da storie divertenti con protagonisti bizzarri. Liberamente ispirato alle antiche fiabe giapponesi, lo spettacolo sarà arricchito dalle letture dell’attrice Rossana Kantese, intervallate dalla musica dal vivo dell’Orchestra di Padova e del Veneto, fondata nell’ottobre del 1966 e divenuta negli anni una delle principali realtà a livello nazionale. Con la partecipazione straordinaria di Tommaso Luison nel ruolo di violino concertatore.

Biglietti e abbonamenti sono in vendita da oggi, venerdì 10 novembre, alla biglietteria del Teatro Del Monaco di Treviso e online sul sito www.teatrostabileveneto.it.