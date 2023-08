Treviso, fa spese in due supermercati senza pagare. Arrestata dai Carabinieri

A Spresiano (TV) i Carabinieri hanno arrestato nella serata di ieri una 32enne italiana che in via Galvani di quel centro, presso il supermercato “Prix”, si impossessava di generi alimentari del valore complessivo di quasi 110 Euro occultandoli all’interno di due borse shoppers in plastica. Nella circostanza la donna, dopo aver oltrepassato le casse automatiche, veniva immediatamente fermata dal personale addetto all’antitaccheggio che la tratteneva sino all’arrivo degli operanti.

A seguito della successiva perquisizione dell’autovettura della donna, una Clio parcheggiata all’esterno dell’esercizio commerciale, i militari dell’Arma trovavano ulteriori generi alimentari per un valore complessivo di 109 Euro circa risultati asportati dalla stessa, nel corso della mattinata, dal supermercato “Ca’ d’oro” di Conegliano (TV) via Filzi. Refurtiva recuperata e restituita ai legittimi proprietari. L’arrestata è stata posta ai domiciliari. All’esito di giudizio per direttissima stamane in Tribunale a Treviso è stato convalidato l’arresto della donna, condannata a 6 mesi, pena sospesa.

TREVISO – RAPINA LO SMARTPHONE AD UN PASSANTE, RINTRACCIATO E BLOCCATO DA UNA “GAZZELLA” DEI CARABINIERI

A Treviso, in Viale Luzzatti, poco fuori le mura del Capoluogo della “Marca”, verso le 19 di ieri un equipaggio del Radiomobile dei Carabinieri ha arrestato un 40enne italiano che pochi istanti prima si era reso responsabile di una rapina ai danni di un imprenditore trevigiano 39enne.

Questi veniva colpito al volto con uno schiaffo e derubato del suo smartphone dal malfattore che si dava a precipitosa fuga a piedi ma veniva presto intercettato e bloccato dai militari operanti, allertati dalla vittima che, senza perdere un attimo, raggiungeva un vicino esercizio pubblico e chiamava la Centrale Operativa “112”. L’apparecchio telefonico, del valore di circa 400 Euro, è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario che formalizzava poi la denuncia presso la locale Stazione Carabinieri. L’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Treviso.