Treviso. Domani Zaia inaugura nuovo Suem 118

DOMANI ALLE 10.45 ZAIA INAUGURA NUOVO SUEM 118 A TREVISO. SUCCESSIVAMENTE, ALLE 12.30, A MARGHERA PER IL CONSUETO PUNTO SULLA SITUAZIONE CO

Domani, lunedì 22 giugno 2020, il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, inaugurerà la nuova Centrale Operativa del Suem 118 di Treviso, realizzata con un investimento di oltre 8 milioni di euro.

L’appuntamento è per le ore 10.45 presso l’edificio A36 in Via Cittadella della Salute 3/A, in prossimità dell’ospedale Cà Foncello.

La struttura ospita la sede del Suem 118 e la base Hems (Helicopter Emergency Medical Service), collocate nell’ambito della nuova Cittadella Sanitaria.

Successivamente, alle ore 12.30, Zaia sarà nella sede della Protezione Civile in Via Paolucci a Marghera per il consueto punto giornaliero sull’andamento dell’emergenza Covid-19.

Commenta la news

commenti