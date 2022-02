Treviso, città dell’amore. Fiera Treviso Sposi ospitata al BHR Hotel

Fiera Treviso Sposi sceglie il Congress Center di Quinto di Treviso per la 15^ edizione della fiera dedicata a chi cerca idee per il giorno più bello

Treviso si conferma in misura sempre maggiore la città degli innamorati. Il 12 e 13 febbraio 2022, infatti, saranno le suggestive sale eventi del BHR Treviso Hotel ad ospitare la 15ª edizione di Fiera Treviso Sposi, atteso appuntamento primaverile dedicato alle nozze.

Un’imperdibile occasione per chi risiede in provincia di Treviso, e non solo, per incontrare in un’unica location aziende e professionisti specializzati nel mercato del matrimonio, in grado di offrire alle coppie decise a fare il grande passo servizi, prodotti, nuove idee e tanti consigli utili per organizzare nel modo migliore il “giorno più bello”.

«È una gioia poter tornare ad ospitare un evento come Treviso Sposi – afferma Roberta Basso di BHR Treviso Hotel – una fiera che racchiude in sé felicità, ottimismo e voglia di guardare al futuro e una bella occasione per promuovere la nostra Treviso come “Città degli innamorati”. Sempre più turisti, infatti, vogliono visitare il capoluogo della “Marca gioiosa et amorosa”, lo vediamo nella nostra struttura, aperta ai tanti visitatori italiani e stranieri desiderosi di scoprire la città ma anche ad iniziative e manifestazioni di ogni tipo. Grazie ai nostri spazi eventi che si sviluppano in oltre 5.000 mq indoor e altrettanti outdoor, ogni iniziativa, compresi matrimoni e feste, è ben accolta al BHR Treviso Hotel, sempre in totale sicurezza».

Tra un assaggio di torta e un aperitivo, una foto ed un abito, al BHR Treviso Hotel la fiera Treviso Sposi metterà in mostra tutto il meglio del settore.

BHR Treviso Hotel

Nell’ampio spazio eventi di Quinto di Treviso, i futuri coniugi potranno conoscere atelier, sartorie su misura, location suggestive, fotografi professionisti, wedding planner, agenzie viaggi, gioiellerie, catering, fioristi, hair-stylist. Ma potranno scoprire anche tutte le novità e le ultime tendenze per realizzare un matrimonio da sogno.

Il tutto senza mai dimenticare la sicurezza: tramite il sito https://fieresposi.it/fiera-sposi-treviso è possibile registrarsi e prenotare il proprio ingresso gratuito a Fiera Treviso Sposi. Per poter accedere alla Fiera sarà necessario presentare il Super Green Pass e indossare una mascherina FFP2.

Fiera Treviso Sposi sarà aperta con i seguenti orari: sabato ore 14-19, domenica ore 10-19.