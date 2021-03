Treviso chiama i suoi 85enni!

Chiamata diretta alla vaccinazione per i nati nell’anno 1936 della provincia di Treviso: domenica prossima saranno vaccinate le circa 4.800 persone che compiranno gli ottantacinque anni nel corso del 2021. Nei 4 centri vaccinali: Villorba, Riese Pio X, Godega di Sant’Urbano e Oderzo dalle ore 8 per i nati nel mese di gennaio e poi via via nelle ore successive per gli altri mesi. Una maratona non-stop dalle ore 8 alle 20 a….100 all’ora! Sì perché, se si dividono equamente le 4.800 persone per i 4 centri vaccinali (1200 cad.) e il risultato per i 12 mesi dell’anno, che corrispondono alle 12 ore di vaccinazione, il risultato è 100 l’ora! Numeri a parte, è un’iniziativa per velocizzare i tempi delle chiamate.

Il Presidente Luca Zaia l’ha presentata oggi durante la consueta conferenza stampa presso la sede della Protezione Civile a Marghera. È facile notare come i vecchi sistemi, come ad esempio “l’editto” si rivelino ancora efficaci.

Silvia Moscati

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti