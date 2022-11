“Treviso Calcio, è ora di tornare”: la storia recente dei Biancocelesti diventa un libro

Raffaele Campo torna negli scaffali con la sua nuova opera, un libro che racconta gli ultimi dieci anni del club biancoceleste relegato nei bassifondi del calcio. Il libro è edito da Urbone Publishing con la prefazione e il contributo del giornalista Andrea Dossi.

Gli ultimi 10 anni di vita del Treviso Calcio, forse il periodo più buio del club del capoluogo della Marca, diventano oggetto della nuova opera del giornalista Raffaele Campo. Con la prospettiva che gli errori del passato siano anche un insegnamento per il definitivo rilancio del club biancoceleste verso palcoscenici più importanti nel panorama calcistico italiano. È questo lo spirito con cui è stato scritto il libro “Treviso calcio, è ora di tornare”, edito da Urbone Publishing, che dal 2013 a oggi mette in fila i fatti accaduti in via Ugo Foscolo e spiega come e perché la squadra sia da tempo incatenata alle categorie regionali.

L’idea è nata nel 2018 quando il Treviso stava vivendo l’ennesimo momento negativo nel campionato di Eccellenza Veneto, Campo ha incontrato questa realtà fatta da tifosi che ancora non avevano perso la speranza di veder rinascere il calcio nel capoluogo. Da lì la raccolta di articoli di giornale che sono stati la base di partenza per stendere l’opera, iniziando dall’ultimo anno tra i professionisti del club biancoceleste prima di precipitare per 10 anni a oscillare tra Promozione ed Eccellenza. Anni caratterizzati da diverse proprietà che non sempre hanno dato fiducia, anzi, e il libro non offre risposte ma vuole ricordare e spingere alla riflessione il lettore. Ne esce una storia di calcio adatta a tutti gli appassionati di sport che vogliono approfondire una situazione che sembra quasi un paradosso del pallone italiano.

Andrea Dossi Raffaele Campo

“Treviso Calcio, è ora di tornare” è il secondo libro di Raffaele Campo. Un anno fa l’autore, sempre con l’editore Urbone Publishing, ha pubblicato l’opera “Gli stranieri biancoscudati”, una raccolta di storie e aneddoti su giocatori non italiani che hanno vestito la maglia del Padova. La prefazione della nuova uscita è stata scritta da Andrea Dossi, anch’esso giornalista che dal 2019 segue in prima persona da cronista le sorti del Treviso e che ha contribuito a fornire materiale e suggerimenti sulla stesura del libro.

“La pubblicazione del libro capita veramente a proposito perché questo sembra l’anno del definitivo rilancio del club di via Ugo Foscolo – commenta l’autore Raffaele Campo – È dalla fine del 2018 che stavo lavorando a questo progetto, ho voluto ripercorrere e provare a raccontare gli ultimi 10 anni di storia del Treviso che è sprofondato nelle categorie regionali. Alcuni fatti sono veramente sorprendenti ma in compenso ho conosciuto una realtà che regala emozioni incredibili e spero che i biancocelesti possano tornare dove meritano.”

“È stato un onore scrivere la prefazione e introdurre il lettore all’opera di Raffaele Campo – aggiunge il giornalista Andrea Dossi – Prima da tifoso e poi da cronista, questo libro mi ha fatto rivivere i tanti orrori e le poche gioie degli ultimi anni del Treviso. È uno strumento prezioso per non dimenticare e per imparare dal passato, in particolare ora che la strada sembra sia quella giusta per tornare nel calcio che conta.”