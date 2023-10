Treviso, a “scuola” di manovre di rianimazione cardiopolmonare

Sabato 21 ottobre tre stand del Suem per informazioni e dimostrazioni. L’evento si terrà a Treviso, in piazzetta Aldo Moro, dalle 15.

TREVISO – Dal 16 e fino al 22 ottobre in tutto il mondo si sta celebrando “Viva!”, la settimana dedicata alla sensibilizzazione delle manovre di rianimazione cardiopolmonare in caso di arresto cardiaco.

Come ormai da tradizione, anche il Suem 118 di Treviso parteciperà all’evento con un’iniziativa rivolta alla popolazione: sarà presente, sabato 21 ottobre, dalle ore 15, in piazzetta Aldo Moro a Treviso con tre stand dedicati per informazioni e dimostrazioni.

In una postazione si potranno provare le manovre di rianimazione cardiopolmonare nell’adulto e l’utilizzo del defibrillatore, dispositivo sicuro che può essere usato da chiunque anche senza aver frequentato un corso.

Negli altri due stand, dedicati al paziente pediatrico, sarà possibile provare sui manichini pediatrici le manovre di disostruzione delle vie aeree in caso di soffocamento e apprendere le nozioni di base per proteggere i bambini dagli incidenti più comuni. L’iniziativa è patrocinata anche dal Comune di Treviso, che proprio nel mese di ottobre celebra “Il mese del bambino” e propone una serie di eventi, incluso quello di sabato.

In caso di maltempo l’evento non si terrà.