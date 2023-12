Treviso, “a Natale prendo il bus”

Ticket unico di MOM per 2 e 3 giorni a prezzi calmierati. In occasione del Natale Incantato, serie di eventi organizzata dal Comune di Treviso, MOM – Mobilità di Marca promuove l’iniziativa per favorire il trasporto pubblico e ridurre l’inquinamento, “A Natale prendo il Bus”.

TREVISO – Sarà dunque possibile raggiungere gli eventi organizzati in Città per tutto il periodo delle festività con una tariffa unica scontata: il ticket valido per 2 giorni (48 ore) avrà un costo di 5 euro, il biglietto della durata di 3 giorni, valido 72 ore, 7 euro.

I biglietti turistici, acquistabili tramite MOMUP o nei punti vendita MOM dell’area urbana di Treviso (e anche negli Uffici IAT in Aeroporto e Piazza Borsa), consentiranno di viaggiare su tutta la rete urbana di Treviso che coinvolge, oltre a Capoluogo, 10 comuni di cintura e include anche la navetta diretta per l’aeroporto Treviso Airlink.

Giacomo Colladon, Presidente MOM: «“A Natale prendo il bus” vuole essere una campagna per sensibilizzare i cittadini ad una mobilità sostenibile quotidiana. L’offerta dei titoli viaggio, a tariffa unica scontata, ha come obiettivo di semplificare la scelta di viaggiare in bus, avvicinando al mezzo collettivo anche chi non lo sceglie abitualmente. L’iniziativa si affianca agli sconti già in atto dal primo settembre per gli acquisti di biglietti di corsa semplice su smartphone dall’App MOMUP per premiare chi fa una scelta digitale, smart e green». Da MOMUP il biglietto urbano costa infatti 1,80 Euro anziché 2,00.

Così l’assessore alla Mobilità del Comune di Treviso, Andrea De Checchi: «Questa promozione che testimonia una sinergia comune per una mobilità più efficiente, sostenibile e volta alla riduzione dell’inquinamento, permetterà di partecipare agli eventi della programmazione natalizia a prezzi calmierati, sfruttando così il trasporto pubblico locale. Ringraziamo Mom per questa opportunità offerta ai trevigiani e ai viaggiatori, che unisce il duplice obbiettivo dell’efficienza e dell’attenzione all’ambiente».