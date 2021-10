Treviso. 100 Carabinieri impegnati in tutta la provincia in servizio serale prevenzione e contrasto reati

TREVISO – 100 CARABINIERI IMPEGNATI IN TUTTA LA PROVINCIA IN UN SERVIZIO SERALE A LARGO RAGGIO FINALIZZATO ALLA PREVENZIONE E AL CONTRASTO DEI REATI: SCATTANO ARRESTI E DENUNCE

Dalle 18.00 di ieri è stato svolto uno specifico servizio a largo raggio, coordinato dal Comando Provinciale Carabinieri di Treviso, che ha visto impegnati sino a tarda sera un centinaio di militari delle cinque Compagnie dell’Arma presenti nella Marca.

Le pattuglie delle Stazioni che formano il reticolo a presidio del territorio trevigiano e quelle dei Nuclei Operativi e Radiomobili di Compagnia hanno infatti effettuato, con il coordinamento delle Centrali Operative dell’Arma, svariati posti di controllo sulle principali arterie viarie del Capoluogo e della Provincia, intensificando il monitoraggio delle aree ritenute più “sensibili” allo scopo sia di prevenire la commissione di reati contro il patrimonio (furti in abitazione e a ditte, in particolare) sia di contrastare lo spaccio di stupefacenti, specie in contesti giovanili.

I risultati della vasta operazione sono stati i seguenti: