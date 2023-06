Trenitalia, spazio alle bici

Ogni giorno 896 posti bici sui treni in circolazione fra Bologna, Verona, Trento, Bolzano e Brennero.

VERONA – Sono i numeri delle vetture Tutto Bici di Trenitalia (capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS): sulla linea Bologna – Verona – Trento – Bolzano – Brennero i Regionali Veloci della Direzione Veneto di Trenitalia saranno attrezzati con una carrozza aggiuntiva dedicata alle biciclette, permettendo di trasportare 64 bici per viaggio per un totale di 896 posti bici al giorno, in aggiunta a oltre 6.700 posti a sedere. Il nuovo servizio, già attivo dai primi giorni di giugno, incrementerà gradualmente fino a raggiungere a fine mese la totale copertura dei 20 treni (14 Regionali Veloci e 6 Regionali Verona – Bolzano) che ogni giorno circolano tra Bologna, Verona e il Trentino-Alto Adige.

Un’offerta dedicata alla promozione del cicloturismo, che permette di salire sul treno con la propria bicicletta e scendere in una delle stazioni vicine alla ciclovia che collega l’Emilia-Romagna al Veneto e al Trentino-Alto Adige. Il supplemento bici al prezzo del biglietto è di 3.50 euro, è utilizzabile fino alle 23.59 del giorno indicato e consente di effettuare un numero illimitato di viaggi nell’arco della giornata.

Il servizio di vetture Tutto Bici è stato presentato ieri in stazione a Verona, alla presenza di Ivan Aggazio, Direttore Regionale Veneto di Trenitalia, Roger Hopfinger, Direttore Regionale Trentino-Alto Adige di Trenitalia, Elisa De Berti, Vicepresidente con delega a Infrastrutture e Trasporti Regione Veneto,Tommaso Ferrari, Assessore Transizione ecologica, Ambiente, Mobilità Comune di Verona, Mattia Gottardi, Assessore ai Trasporti della Provincia Autonoma di Trento, Daniel Alfreider, Vicepresidente e Assessore alla Formazione e Cultura ladina, Infrastrutture e Mobilità per la Provincia Autonoma di Bolzano.