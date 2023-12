Trenitalia, per le feste di Natale cani e gatti viaggiano gratis

Una soluzione di viaggio per gli animali domestici, che possono spostarsi sempre più spesso su e giù per l’Italia insieme ai propri padroni.

Buone notizie per i proprietari dei pet che, dal 10 dicembre all’8 gennaio, si sposteranno in treno in compagnia dei loro amici animali. Cani e gatti, anche quelli che non entrano nei trasportini (purché tenuti al guinzaglio e muniti di museruola), viaggeranno infatti gratis su Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity e Intercity Notte.

Una volta selezionato l’itinerario, basterà selezionare il servizio Viaggia con il tuo cane al momento dell’acquisto del biglietto.

A partire dal 9 gennaio 2024, invece, il biglietto ritorna a pagamento, ma la cifra è più che ragionevole: il biglietto è di soli 5 euro dalla domenica al venerdì e scende a 1 euro per viaggiare nella giornata di sabato.

Anche la compagnia Italo, benché non faccia regali natalizi in questo senso, privilegia il desiderio di chi intende viaggiare con il proprio animale domestico al seguito. Da febbraio 2022, infatti, i posti dedicati ai quattro zampe sono aumentati da 2 a 5 per ogni treno, venendo incontro alle crescenti richieste dei viaggiatori di portare con sé il proprio pet.