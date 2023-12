Trenitalia, modifiche alla circolazione dei treni tra Verona e Vicenza

Modifiche alla circolazione dei treni Regionali e Lunga Percorrenza per i lavori infrastrutturali di potenziamento tecnologico in corso e la necessaria chiusura della linea ferroviaria tra Verona e Vicenza da mezzanotte di mercoledì 27 alle 6 di sabato 30 dicembre.

LUNGA PERCORRENZA: i treni Frecciarossa della relazione Torino-Milano-Venezia-Udine/Trieste e vv. subiranno cancellazioni e modifiche di percorso con soppressione della fermata di Vicenza e incremento dei tempi di percorrenza.

I treni Eurocity Venezia – Zurigo e vv. e Ginevra – Venezia e vv. sono cancellati da Milano a Venezia. Il treno Euronight Vienna/Monaco – La Spezia non ferma a Vicenza (con aumenti dei tempi di percorrenza) dalla notte tra il 26 e 27 alla notte tra il 28 e 29 dicembre, mentre la notte tra il 29 e il 30 dicembre aumentano i tempi di percorrenza tra Padova e Genova, tenendo invariato l’arrivo a La Spezia. Infine, dal 27 al 29 dicembre il treno Euronight La Spezia-Vienna/Monaco non ferma a Vicenza (con aumenti dei tempi di percorrenza). I sistemi di vendita sono aggiornati. Per il treno Euronight Vienna/Monaco – La Spezia della notte tra il 29 e 30 dicembre i sistemi di vendita saranno aggiornati il 23 dicembre.

REGIONALE: prevista una riprogrammazione del servizio, corse bus fra Verona e Vicenza e modifiche degli orari con aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale. Più in dettaglio:

i treni Regionali Veloci tra Venezia e Verona circoleranno con una deviazione di percorso via Monselice – Nogara e un aumento dei tempi di percorrenza.

I treni Regionali Venezia – Verona, che effettuano tutte le fermate, si fermeranno a Vicenza e da lì il viaggio proseguirà con bus fino a Verona.

I treni Regionali tra Venezia – Ferrara saranno interessati da modifiche degli orari e tra Monselice e Ferrara il servizio sarà effettuato con bus.

Anche la relazione Mantova – Monselice sarà interessata da modifiche degli orari e il servizio tra Mantova e Nogara sarà effettuato con bus.

I posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto, si consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio.

I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati con il programma straordinario di treni e bus. Le biglietterie e il personale di assistenza di Verona e Vicenza forniranno adeguate e assistenza con un presidio straordinario a disposizione della clientela.

Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Attivo il call center gratuito 800 89 20 21.