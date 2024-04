Sono tre i pallavolisti italiani candidati a entrare nella International Volleyball Hall of Fame. Votazioni online fino al 14 aprile.

HOLYOKE (USA) – Dal primo aprile sono state aperte le votazioni online ufficiali per entrare nella International Volleyball Hall of Fame (IVHF). Tra i candidati per entrare nell’Olimpo della pallavolo mondiale ci sono anche tre icone italiane di questo sport. Andrea Zorzi, Manuela Benelli e Giuseppe Panini saranno infatti tra le opzioni che potranno essere votate entro domenica 14.

Tre italiani per l’Hall of Fame

Non ha bisogno di presentazioni Andrea Zorzi, candidato per il settore “indoor maschile”. L’opposto azzurro è stato colonna fondamentale di quella “generazione dei fenomeni” che ha portato la Nazionale italiana a vincere quasi tutto.

Nella categoria “indoor femminile” è stata invece candidata Manuela Benelli. La storica palleggiatrice azzurra, già presente con il collega nella Hall Of Fame della pallavolo italiana, oltre a essere una vera e proprio leggenda del volley italiano, continua il suo impegno nello sport con le iniziative della sua Volley Academy dedicata ai più piccoli.

Infine nella categoria “Leader” è stato candidato Giuseppe Panini, fondatore dell’attuale Modena Volley.

I risultati contribuiranno alla definizione della lista finale dalla quale la giuria internazionale selezionerà i nuovi membri, che verranno successivamente annunciati il prossimo 20 maggio. La cerimonia, come da tradizione, è in programma il 19 ottobre a Holyoke (Stati Uniti).

È possibile votare attraverso il sito ufficiale IVHF (QUI).