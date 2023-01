Tra giovedì notte e venerdì mattina possibili nevicate in tutto il Veneto fino a Venezia

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto ha emesso oggi un avviso in cui si dichiara lo stato di attenzione, tra domani e le prime ore di venerdì 20 gennaio, per nevicate fino a quote collinari, con probabili accumuli di qualche centimetro anche nei fondovalle prealpini e sui colli.

In pianura le precipitazioni potranno assumere carattere di neve mista a pioggia o a tratti neve, con possibili accumuli fino a qualche centimetro in alcune zone in corrispondenza dei fenomeni più intensi.

Inoltre, è previsto, tra la mattinata di domani e quella di venerdì prossimo rinforzo dei venti di Bora, che si rivelerà più significativo (venti tesi/forti) sulla costa centro meridionale e sulla pianura limitrofa.

A Venezia, il Servizio Protezione Civile del Comune dichiara lo stato di preallarme per possibili nevicate su tutto il territorio comunale, dalla mezzanotte di giovedì 19 gennaio alle 6 di venerdì 20 gennaio. Ciascun cittadino può fare molto per ridurre i possibili disagi seguendo i consigli pubblicati nell’opuscolo “Ocio che nevega!” e consultando l’apposita sezione informativa nel sito internet del Comune di Venezia.

Inoltre, il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto ha emesso un avviso per vento forte previsto lungo la costa e sulla pianura limitrofa dalle 12 di domani 19 gennaio alle ore 12 di venerdì 20 gennaio. Per sapere come comportarsi in caso di vento forte: https://www.protezionecivile.gov.it/it/approfondimento/in-caso-di-venti-e-mareggiate