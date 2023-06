Tra archistar e restauratori: limiti e sfide del restauro architettonico

MATERA. Mercoledì 7 giugno alle 17:30 nella sede Ridola, nuovo appuntamento con le “Lezioni al Museo” promosse dal Museo nazionale di Matera.

Il prof. Cesare Feiffer, docente di Restauro architettonico all’Università Roma Tre, terrà una lezione dal titolo “Il patrimonio storico tra gli archistar e i restauratori. Alcuni interventi recenti come spunto per una discussione”.

Alcuni recenti interventi di archistar in città storiche di straordinaria importanza quali Venezia, Napoli, Roma e in altri siti monumentali hanno prodotto accese discussioni e confronti non solo tra i tecnici ma anche nel più vasto mondo della cultura.

Sono due modi contrapposti di intervenire nel tessuto antico: l’uno privilegia la creatività, il rinnovo e considera il contesto come sfondo, l’altro basa il progetto sulla conoscenza della fabbrica storica, sulla cultura del restauro e sull’attenzione ai concetti di autenticità e stratificazione.

La conferenza, partendo dall’illustrazione dettagliata di alcuni restauri di archistar, vuole stimolare una riflessione sui limiti e sui modi di un corretto restauro architettonico.