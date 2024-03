Toulouse-Lautrec a Palazzo Roverella, Rovigo

Rovigo e Palazzo Roverella ospitano la grande mostra su Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901), senza dubbio uno dei personaggi più creativi di quella Parigi di fine secolo densa di rivoluzione artistica.

Curata da Jean-David Jumeau-Lafond, Francesco Parisi e Fanny Girard con la collaborazione di Nicholas Zmelty, l’esposizione, perfetta nella sua connessione artistico temporale, ci consegna a piè mani 200 opere di cui 60 appartenenti al genio di Toulouse-Lautrec.

Artista puro che ha l’occasione di smarcarsi dallo stereotipo classico che riduce la sua vena creativa affine principalmente al mondo delle celebri Affiches, ma rivela il suo talento di pittore moderno anche con disegni preparatori.

Parigi e tutta la vivacità dell’epoca, unita alle frequentazioni di luoghi di piacere e di puro divertissement sono la cornice dentro la quale Toulouse si muove confrontandosi piacevolmente con il mood artistico parigino dell’epoca, tra impressionisti, realisti e simbolisti. Oltre la Belle Époque.

La vita quotidiana, Montmartre e i luoghi voluttuosi, in primis le Moulin Rouge e le Moulin de la Galette, i piaceri della carne e quella vita sempre in bilico tra arte talento e sregolatezza, avvolti in un plateau magistrale dove la bellezza e il colore sono pronti a tutto, pur di lasciare un tratto distintivo.

E poi l’Assenzio, autentico viatico per quel paradiso artificiale tanto desiderato quanto portatore di dipendenza e solitudine, pronto a tradire anche il talento e la creatività implacabilmente.

Una retrospettiva audace e sincera quella di Palazzo Roverella a Rovigo, che ha il pregio di regalarci un ritratto di un’artista moderno e innovativo, autentico precursore di tendenze e idee, vedi l’approccio al mondo della pubblicità. Fin dai primi del 900.

Henri de Toulouse-Lautrec, dipinti, pastelli, disegni e manifesti. Palazzo Roverella, Rovigo. Dal 03 febbraio 2024 al 30 giugno 2024.

Photo Credit by Studio ESSECI

Instacult di Mauro Lama