Toti Dal Monte e la Belle époque, una storia di tante storie

Ennio Tortato presenta due nuovi volumi dedicati all’artista Toti del Monte ed alla sua Mogliano.

MOGLIANO VENETO – Il 16 dicembre, in occasione del 130° anniversario dalla nascita di Toti Dal Monte, Ennio Tortato presenterà due dei suoi studi sul periodo della Belle époque, periodo di nascita di Toti Dal Monte e sui rapporti dell’artista con la Comunità moglianese. L’evento promosso dal Comune di Mogliano Veneto, dall’Associazione Culturale Mojan e dall’Associazione Amici della Musica “Toti Dal Monte”, ha l’obiettivo di ricordare l’insigne Concittadina, straordinariamente giovane e moderna, che ci ha lasciato il ricordo di una donna capace di unire fragilità e forza, che ha conosciuto il mondo, lo sfarzo e il benessere, ma che ha scelto la vita semplice dei suoi piccoli paesi, Mogliano Veneto e Pieve di Soligo, che ancora la ricordano “con memore affetto”.

Come scrive Alessandro Levantino, pittore e scrittore, amico dell’autore Ennio Tortato, “ancora due preziosi contributi alla storia di Mogliano, firmati da Ennio Tortato. Si tratta di “Con memore affetto. Toti” e “La Belle époque – Mogliano 1866-1914”, i nuovi lavori dello storico moglianese che saranno proposti alla cittadinanza il 16 dicembre 2023 al Centro Sociale di Mogliano.

In “La Belle époque – Mogliano 1866-1914”, Tortato ha ricostruito un’epoca piena di contraddizioni, sfavillante e sfarzosa da una parte e contraddistinta da malessere, fame e ingiustizie dall’altra.

“In Con memore affetto. Toti”, dice Tortato, “mi trovo a cooperare con Giacomo Sandri, anche se in maniera postuma, riprendendo un suo lavoro pubblicato nel 1994. Si tratta di Ricordi moglianesi di Toti Dal Monte, una pregevole raccolta di ricordi e aneddoti relativi all’artista moglianese”. Lo studio affronta in primo luogo i nodi della complessa formazione personale della futura Toti Dal Monte, mettendo al centro la bambina, i suoi drammi e i suoi sogni. Per continuare poi, con i forti rapporti con la Comunità moglianese, mantenuti dall’artista per tutta la sua vita.

I due volumi, frutto di una ricerca certosina in archivi pubblici e privati, costituisce una fotografia delle molteplici sfaccettature che la storia moglianese ha assunto dalla fine dell’Ottocento agli anni Settanta del Novecento.

Una storia di tante storie. Si parte dai mitici anni della Belle époque, con testi scritti al presente, racconti che fanno rivivere gli anni della ripresa pre e post-bellica e molte foto d’epoca di Cesare Bison.

Attraverso questi volumi ci è consentito non solo di ritrovare personaggi e fatti di una normale vita del nostro paese, ma di recuperare una storia che l’ambiente naturale non può più raccontare.”

L’appuntamento è fissato, quindi, per sabato 16 dicembre, presso l’auditorium del Centro Sociale, in Piazza Donatori del Sangue, a Mogliano Veneto, ore 15.00.

Gianluca Longo