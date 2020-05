Torre dell’Orologio di Venezia: Per la Festa della Sensa il carosello dei Re Magi con l’Angelo

L’appuntamento è domenica 24 maggio dalle 8 alle 20 all’aperto, in piazza San Marco. Anche per questa Festa della Sensa, come ogni anno, si vedranno i Re Magi e l’Angelo della Torre dell’Orologio fare la loro sfilata, da una porticina all’altra ai lati della Madonna col bambino, per salutare ed essere salutati dalla città di Venezia.

Accade due volte l’anno, per l’Assuzione e l’Epifania, in maggio le quattro statue da secoli escono per la Festa della Sensa. Il carosello ci sarà ogni ora, dalle 8 alle 20 di domenica 24 maggio.

La Torre dell’Orologio è stata edificata negli ultimi anni del V secolo, è uno degli undici Musei Civici di Venezia. La macchina dell’orologio è un capolavoro di ingegneria che con diversi treni di ingranaggi muove i quadranti verso San Marco e verso la Merceria, gli automi di bronzo dei Mori che martellano la campana, le tàmbure che ruotando segnano l’ora coi numeri e il carosello di statue che prende per un giorno il loro posto.

