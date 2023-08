Tornano al cinema le Tartarughe Ninja

Il 30 agosto arrivano al cinema le tartarughe ninja più simpatiche del mondo. Paramount Pictures e Nickelodeon Movies presentano Tartarughe Ninja: Caos Mutante, una produzione Point Grey.

Dopo anni di addestramento nelle arti marziali, i giovani fratelli Tartaruga emergono dal loro covo sotterraneo per salvare la città di New York da un gruppo di criminali che ha preso il controllo delle strade.

Con l’aiuto della loro nuova amica April O’Neil, i fratelli useranno tutte le loro abilità per lottare contro un esercito di mutanti e dimostrare il loro valore come eroi.

Diretto da Jeff Rowe. Co-Direttore Kyler Spears. Sceneggiatura di Seth Rogen & Evan Goldberg & Jeff Rowe Dan Hernandez & Benji Samit. Basato sui personaggi delle Teenage Mutant Ninja Turtles creati da Peter Laird e Kevin Eastman. Prodotto da Seth Rogen, p.g.a., Evan Goldberg, p.g.a., James Weaver, p.g.a.

Produttori esecutivi Ramsay McBean, Josh Fagen. Cast: Micah Abbey, Shamon Brown Jr., Hannibal Buress, Rose Byrne, Nicolas Cantu, John Cena, Jackie Chan, Ice Cube, Natasia Demetriou, Ayo Edebiri, Giancarlo Esposito, Post Malone, Brady Noon, Seth Rogen, Paul Rudd, Maya Rudolph.