Tornano a Padova i Gatti più belli del mondo e un contest social per i felini di casa

Il 14 e 15 gennaio, in Fiera, centinaia di esemplari pronti a conquistare il pubblico e a sfilare lo scettro alla Blu di Russia Ginette, la reginetta in carica. Ingresso bambini gratis. Biglietteria anche online

Padova diventa la capitale del regno felino. Dopo tre anni di stop a causa pandemia, tornano i Gatti più belli del mondo. Sabato 14 e domenica 15 gennaio appuntamento imperdibile con l’Esposizione Internazionale dell’Enfi- Ente Nazionale Felinotecnica Italiana.

La città di Padova vedrà arrivare centinaia di esemplari da tutta Italia e non solo, pronti a sfilare lo scettro alla reginetta in carica: Ginette, la Blu di Russia incoronata a Verona. Una grande festa dedicata all’animale domestico più amato di sempre che prende il via con il contest natalizio per i mici di casa e il biglietto regalo da mettere sotto l’albero.

Sulle pagine Facebook e Instagram della manifestazione è possibile inviare le foto del proprio gatto alle prese con addobbi e alberi di Natale. In palio l’ingresso omaggio all’Expo per l’autore dello scatto che collezionerà più like.

Per la prima volta, è aperta anche la biglietteria online sul sito www.igattipiubellidelmondo.it . Una bella idea regalo, disponibile in pochi istanti per chi è ancora a caccia di un pensiero speciale per amici e familiari.

In Fiera a Padova, appassionati e curiosi potranno vedere dal vivo decine di razze differenti, dai giganti Maine Coon all’affascinante Bengala, e conoscere particolarità e carattere di ogni micio. Scoprire come comunicare con loro, dalla posizione delle vibrisse, i baffi che si trasformano in veri e propri radar, ai movimenti delle orecchie o all’apertura di occhi e pupille. Vedere come gli amici a quattro zampe vengono curati. Tante le curiosità, dal “trucco e parrucco” ai vizi felini. Ma non solo. Saranno presenti anche veterinari e nutrizionisti ai quali chiedere informazioni. Un viaggio a 360 gradi nel mondo dei gatti.

Il pubblico potrà assistere anche alle sfilate e ai giudizi che vedranno impegnata una giuria internazionale. E partecipare alle premiazioni in diretta, che coinvolgeranno anche i visitatori, soprattutto i più piccoli.

Un appuntamento per grandi e piccini. L’ingresso alle due giornate, dalle 9.30 alle 18.30, sarà gratis per tutti i bambini fino ai 10 anni. Ridotto per ragazzi dagli 11 ai 14 anni e per gli over 65. Una bella occasione anche per nonni e nipoti.

L’evento è organizzato dal Club Felino di Verona dell’E.N.F.I. – Ente Nazionale Felinotecnica italiana, in collaborazione con Movimento Azzurro. Sponsor Farmina.

Crediti fotografici: Silvia Pampallona