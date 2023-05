Torna PiaveNet: Savno, volontari e 11 Comuni impegnati a ripulire il fiume sacro alla patria

Conto alla rovescia per la terza edizione di PiaveNet, iniziativa patrocinata da Legambiente e promossa da Savno e dal Consiglio di Bacino Sinistra Piave per la pulizia del corso del fiume Piave lungo 11 Comuni rivieraschi della Sinistra Piave: Salgareda, Ponte di Piave, Cimadolmo, Mareno di Piave, Ormelle, Santa Lucia di Piave, Sernaglia della Battaglia, Segusino, Moriago della Battaglia, Vidor e Valdobbiadene.

La manifestazione è in programma sabato 6 maggio 2023, con ritrovo alle ore 8.30 nei punti di ritrovo previsti dagli 11 Comuni aderenti all’iniziativa (eccezion fatta per il Comune di Segusino, nel quale la giornata si è svolta martedì 2 maggio, e il Comune di Ormelle, nel quale l’iniziativa si terrà domenica 7 maggio).

La novità della terza edizione riguarda la partecipazione delle scuole locali, che potranno contribuire da protagoniste alla protezione dell’ambiente e a sostenere la comunità impegnata nella pulizia. Come di consueto, Savno fornirà un gazebo per ogni Comune coinvolto, punto di partenza e arrivo dei volontari, nonché l’occorrente per la raccolta (sacchetti, pinze, giubbotti ad alta visibilità, guanti e cappellini per il sole).

“Siamo fiduciosi che anche quest’anno i cittadini sapranno fornire il proprio importante apporto, per dimostrare ancora una volta che l’unione, soprattutto quando si parla di tutela ambientale, fa la forza” commenta il presidente del Consiglio di Bacino Sinistra Piave, Roberto Campagna.