Serie tv. Torna Morgane, l’irriverente detective francese

Otto episodi tra genio e sregolatezza: Morgane Alvaro torna in servizio da oggi, 4 ottobre, in prima serata su Rai1 e in contemporanea su RaiPlay.

Nella prima stagione l’abbiamo vista farsi notare e promuovere, grazie alle sue doti investigative fuori dal comune, da addetta alle pulizie in una stazione di polizia a consulente della Direzione Interregionale della Polizia Giudiziaria di Lille.

Genio fuori controllo, look a dir poco eccentrico, madre di tre figli avuti da due uomini diversi, Morgane, nelle nuove puntate, ricomincerà a mandare all’aria le certezze del comandante Adam Karadec. Il suo intuito sarà però decisivo per risolvere difficili inchieste nei luoghi più diversi: nel centro commerciale dove va a fare shopping, in una fattoria dove si allevano mucche, in una corte d’assise o in uno strip club, la coppia dovrà sempre affrontare dei misteri intricati.

Karadec è stato messo sotto inchiesta da una commissione interna, per fare luce sugli incidenti avvenuti nella prima stagione. Roxane Ascher, un’ispettrice tenace e affascinante, è incaricata di valutare fra l’altro la qualità del contributo di Morgane alle forze dell’ordine. E il comandante Karadec non resterà insensibile allo charme di questa rigida poliziotta che tutto sommato gli assomiglia molto.

Sul versante della vita domestica e dei figli, l’attuale compagno Ludo è tornato a casa, Eliott è sempre un bambino prodigio, Tea in crisi adolescenziale e Chloé resta la confidente privilegiata della sua mamma. Ma non è facile conciliare un’attività mentale tanto intensa e continua con le scadenze quotidiane e la vita sentimentale.

Morgane, donna dall’intuito geniale, tenace, ribelle, spiritosa, è pronta per una vita normale? Riuscirà a integrarsi nella polizia e risolvere una volta per tutte i suoi problemi con l’autorità? E infine, chi è che deve cambiare atteggiamento? Morgane? O il resto del mondo?

“Il mio cervello funziona da solo; e io gli corro dietro”, dice Morgane che, grazie al suo alto potenziale intellettuale – e comico -, sorvegliata dal suo premuroso capo Karadec, risolverà, unghie finte e tacchi a spillo, mistero dopo mistero.

Il primo episodio della nuova serie – sinossi

Di nuovo in coppia con Ludo e con due stipendi per un affitto solo, situazione di lusso per Morgane. E si presenta l’occasione di fare shopping per spendere il superfluo in leggins leopardati e altre eccentricità morganesche. E di finire, per puro caso, sul cadavere di Séverine, commessa di scarpe nel centro commerciale dove Morgane era andata a fare acquisti. È un delitto! Ma qual è il movente del delitto di questa piccola commerciante senza storia? Sarà quello che la nostra eroina e il suo gruppo cercheranno di scoprire, mentre il comandante Karadec è sottoposto a una minuziosa indagine condotta da Roxane Ascher, severa quanto affascinante ispettrice degli affari interni.

“Ecco un evento mediatico che polverizza i canoni dell’indagine poliziesca e ne impone altri, grazie anche alla personalità luminosa e originale della sua protagonista, Audrey Fleurot.” – ha scritto Le Parisien.

Infatti, il bilancio di ascolti in Francia è eccezionale e si sta preparando la terza stagione. La seconda ha stabilito una serie di record di ascolto su TF1, 9,8 milioni di spettatori in totale, in più di una fascia di età. La serie ha realizzato il record sugli ascoltatori sotto i 50 anni da 17 anni a oggi e quello sulla fascia 15-34 da vent’anni a oggi.

Se vi piace sorridere, immedesimarvi nei misteri con uno sguardo irriverente e innovativo, vi invitiamo a dare uno sguardo a questa serie partendo dalla prima stagione, che dal 1° ottobre è disponibile su RaiPlay. Gli 8 episodi si possono vedere e ascoltare in triplo audio, Italiano, Versione Originale e TLA con sottotitoli italiani per non udenti.

La popolarità di Morgane è dovuta alle grandi doti di interprete di Audrey Fleurot, attrice di teatro e di cinema che eccelle non solo nei ruoli comici ma anche nei ruoli drammatici. Mehdi Nebbou, attore con al suo attivo molti film di successo, telefilm e serie tv, interpreta l’investigatore capo Adam Karadec.