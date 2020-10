Torna l’ora solare. Questa notte lancette un’ora indietro

Ricordiamo a tutti che nella notte tra sabato 24 ottobre e domenica 25 torna l’ora solare. Quindi lancette degli orologi un’ora indietro.

L’ora solare resterà in vigore fino alla notte tra il 27 ed il 28 marzo. In aprile poi sapremo se il cambio dell’ora sarà in futuro ancora applicato.

Infatti i paesi del Nord Europa hanno indetto una consultazione in tal senso alla quale il 76% dei votanti ha risposto favorevolmente.

