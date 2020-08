Torna il Concerto dell’Assunta a Treviso: grandi ospiti in piazzale Burchiellati

Grandi novità per il tradizionale appuntamento di Ferragosto. Ingresso su prenotazione

Sarà un Ferragosto all’insegna della musica con il tradizionale concerto dell’Assunta (inizio ore 21) a completamento di una giornata che inizierà con la celebrazione liturgica a Madonna Granda, in programma alle ore 10 nella Chiesa di Santa Maria Maggiore.

Quest’anno, in conformità alle recenti disposizioni legislative anti Covid-19, ci saranno due novità importanti: la location passerà da Piazza Santa Maria Maggiore a Piazzale Burchiellati, soluzione che permetterà di mantenere lo stesso numero di spettatori pur rispettando le distanze oltre all’ingresso gratuito con l’obbligo di prenotazione del posto per evitare assembramenti.

Treviso si prepara così ad accogliere il concerto nato da un’idea del grande Mario del Monaco, organizzato dall’Amministrazione comunale, che vedrà protagonista l’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta.

Saliranno sul palcoscenico e si alterneranno in una scaletta musicale in crescendo il soprano Hui He, il soprano Claudia Pavone, il mezzosoprano Alice Marini, il tenore Cristian Ricci e il basso Abramo Rosalen che interpreteranno celebri romanze del loro repertorio diretti dal direttore d’orchestra Marco Titotto. Presenterà l’evento Elena Filini.

L’inizio del tradizionale concerto sarà preceduto dalla rievocazione alle 20.30 in abiti storici medioevali e settecenteschi a cura dell’Associazione storica 16° Reggimento Treviso con la narrazione dell’attrice Giustina Renier per ricordare le origini di un evento che risale al lontano 1302, quando Gherardo da Camino, allora signore di Treviso, come ringraziamento per la vittoria contro il patriarca di Aquileia, espresse un voto portando ogni anno il 15 agosto un cero alla “Madonna Granda”, il santuario più antico della città.

«Abbiamo voluto mantenere questo appuntamento particolarmente importante per l’intera cittadinanza», afferma il sindaco di Treviso Mario Conte. «Nel pieno rispetto delle disposizioni anti Covid si è deciso di cambiare la location ma siamo certi che, anche grazie alla qualità degli interpreti e all’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, orgoglio del nostro territorio, potremo assistere a un grande concerto».

Così l’assessore ai Beni culturali e Turismo del Comune di Treviso, Lavinia Colonna Preti. «Si tratta di un evento significativo per la nostra Città. Quest’anno avremo il grande tenore Christian Ricci, artista di fama internazionale, che con il suo canto impreziosirà un appuntamento tradizionale e particolarmente amato dai cittadini».

Info utili per la prenotazione e l’accesso ai luoghi di spettacolo

Prenotazione obbligatoria dei posti dal 10 agosto 2020 dalle ore 10.00 alle ore 19.00 al n. 3496132994 (massimo 4 posti per ogni telefonata).

Rilevazione della temperatura prima di accedere alla platea (l’accesso non è consentito in caso di rilevazione di temperatura corporea superiore a 37,5°).

L’accesso ai luoghi di spettacolo deve avvenire con utilizzo di dispositivi di protezione fino al raggiungimento del posto (per i bambini valgono le norme generali) e comunque ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso, incluso il momento del deflusso.

Commenta la news

commenti