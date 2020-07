TOMMYBRICKS TEAM riapre oggi la sua Brick Home a tema Star Wars

Samuele Favaro e il figlio Tommaso riaprono oggi la loro Brick Home a tema Star Wars, prima in Italia. In particolare i due (in arte TOMMYBRICKS TEAM) hanno deciso di aprire un’ala espositiva permanente nella propria abitazione tra le provincie di Venezia e Treviso con opere in mattoncini LEGO. L’idea è nata dopo che i due hanno girato l’Italia portando in giro le proprie opere, acquistate e progettate negli anni.

Queste le parole dell’ideatore Samuele Favaro: “Avevo un sogno, quello di poterci godere la nostra passione anche a casa… Sognare non costa nulla, a volte certe cose succedono. Ho deciso anche che, come nei musei, l’occhio deve godere nel vedere, per cui ho deciso di fare del contorno ai mattoncini, una bella vista per il visitatore invitato…”

La mostra privata è divisa in circa 100 mq, con un attenzione al gusto e al “coinvolgimento” dell’occhio. Circa 200 set tra MOC e altro comprenderanno la visita, comprese la base di HOTH e il nuovo diorama di ENDOR, raccolti e costruiti negli anni da Tommaso prima e Samuele poi, circa un milione di mattoncini LEGO in tutto!

L’esposizione Brick Home, però, per il momento sarà visitabile solo agli addetti ai lavori e ad amici. Samuele non esclude però che “qualche giorno la apriremo al pubblico.”

