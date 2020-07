Tommaso Razzolini e Marina Marchetto Aliprandi scendono in campo

Di fronte a una folta pattuglia di amministratori locali di Fratelli d’Italia e del mondo civico è stata inaugurata la sede elettorale di Tommaso Razzolini e Marina Marchetto Aliprandi a Valdobbiadene, da sempre roccaforte della destra trevigiana.

Nonostante il meteo incerto e la scelta di contingentare al minimo le presenze per evitare assembramenti il Vice Sindaco di Valdobbiadene, Tommaso Razzolini e Marina Marchetto Aliprandi, storica figura della destra opitergina, annunciano la propria candidatura in accoppiata alle prossime elezioni regionali nella lista di Fratelli d’Italia a sostegno del Governatore Luca Zaia. Presenti il Coordinatore Regionale di FDI On. Luca De Carlo, il Commissario Provinciale di FDI Giuseppe Montuori, l’Assessore Regionale Elena Donazzan e molti amministratori locali della Marca provenienti da Montebelluna, Treviso, Conegliano, Mogliano, Preganziol, Gaiarine, Godega di Sant’Urbano, Pieve di Soligo, Maserada, Monfumo, Vidor, Volpago, Nervesa, Valdobbiadene e tanti altri. I due ormai da qualche giorno sono stati i primissimi a partire con la cartellonistica in tutta la provincia di Treviso e con una serie di eventi sul territorio.

Tommaso Razzolini, recordman di preferenze alle ultime elezioni amministrative con quasi 900 voti personali e già consigliere provinciale dal 2016 al 2018, apre la propria corsa alle regionali: “In questi anni da Assessore prima e da Vice Sindaco poi, mi sono completamente dedicato alla valorizzare del mio territorio, sia in termini di presenze turistiche che in termini di promozione delle nostre colline di Valdobbiadene Conegliano e di tutta questa splendida zona. A questo impegno da amministratore, ho da sempre affiancato anche la militanza politica tra le fila della destra trevigiana e nel solco di Pietro Giorgio Davi, storico Sindaco valdobbiadenese di Alleanza Nazionale e di Elena Donazzan, attuale Assessore Regionale al Lavoro e figura di spicco della destra veneta. Voglio portare quindi la mia personale esperienza amministrativa e i miei valori di riferimento quali l’amore per il proprio Territorio, la legalità, la Patria, l’equità sociale e la difesa delle tradizioni e dell’identità sui banchi del Consiglio Regionale del Veneto per rappresentare al meglio tutta la provincia di Treviso e per risolvere i problemi dei veneti, come ho sempre cercato di fare da amministratore locale. Il Veneto è la locomotiva della Nazione e perché questa locomotiva possa continuare a viaggiare spedita ha bisogno di una sola cosa: l’autonomia. È per questo che dovremo essere tutti uniti affiche questo risultato, richiesto da 2 milioni di veneti, si possa finalmente raggiungere. Dedicherò anima e cuore a questa e a molte altre battaglie per migliorare la qualità della vita dei veneti.”

Alle elezioni regionali del 2020 in Veneto sarà possibile per la prima volta esprimere la doppia preferenza di genere, ovvero indicare il cognome sia di un uomo che di una donna candidati nella stessa lista. A comporre il tandem con il trentenne Vice Sindaco sarà Marina Marchetto Aliprandi, già in passato Consigliere Comunale e candidato Sindaco ad Oderzo: “Una vita spesa a rappresentare la Destra ad Oderzo e in tutta la provincia di Treviso, sempre dalla stessa parte: Alleanza Nazionale prima e Fratelli d’Italia poi. Con questa premessa mi candido alle prossime elezioni per portare in Consiglio Regionale le istanze dei cittadini e i principi valoriali che hanno da sempre contraddistinto il mio impegno. Negli anni infatti ho prestato il mio servizio e la mia determinazione in particolar modo al terzo settore e al sociale, la mia attenzione sarà quindi rivolta soprattutto a tali ambiti. Sono convinta che il volontariato sia il vero motore delle attività comunitarie, in grado di sopperire spesso alle mancanze delle amministrazioni. Il Veneto ha un patrimonio umano inestimabile, rappresentato da migliaia di volontari e proprio per questo merita il massimo riguardo. La prima proposta che porterò, se eletta, sarà l’istituzione di un assessorato regionale dedicato che si occupi unicamente del terzo settore. Ringrazio ancora una volta, il nostro bravissimo Coordinatore Regionale On. Luca De Carlo, ottimo amministratore e politico di razza, per avermi concesso questa opportunità. Grazie a lui il partito è tra la gente, unito e in crescita. Un mix positivo che porterà Fratelli d’Italia a grandi risultati alle prossime elezioni regionali in Veneto”.

Entrambi i candidati dedicano inoltre un pensiero anche al tema più caldo della campagna elettorale, l’autonomia: “Oltre due milioni di veneti si sono espressi a favore dell’autonomia del Veneto e nella nostra visione del mondo la Patria è di Popolo ed autonomie, quindi sposiamo certamente questa battaglia così come fatto sino ad ora. È ora di cambiare passo e portarla a casa.”

Commenta la news

commenti