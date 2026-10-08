Tiramisù World Cup 2026: a Treviso il “Vicenzovo d’Oro” e il sogno di una tappa a Verona nel 2027

Il Gruppo Vicenzi, partner della competizione fin dalla prima edizione, consegnerà il “Vicenzovo d’Oro” al campione della ricetta originale e lancia un’ambizione per il prossimo anno: portare una tappa delle selezioni a Verona.

TREVISO. Torna capitale mondiale del tiramisù. Dal 9 all’11 ottobre la città ospita la Gran Final della Tiramisù World Cup 2026, la competizione internazionale dedicata al dolce italiano più amato al mondo. Tra i protagonisti c’è ancora una volta il Gruppo Vicenzi, che con il suo savoiardo Vicenzovo accompagna la manifestazione fin dal debutto, dieci anni fa.

Il “Vicenzovo d’Oro” al Campione del Mondo

Il momento clou arriverà domenica 11 ottobre, con la finale e la consegna del “Vicenzovo d’Oro”, il riconoscimento che premia il miglior interprete del tiramisù secondo la ricetta originale. Il premio è nato lo scorso anno per celebrare i 120 anni del Gruppo Vicenzi e rende omaggio alla tradizione classica del dessert.

Non solo: sia il vincitore della categoria “originale” sia il Campione del Mondo di tiramisù creativo potranno vivere la “Matilde Vicenzi Experience”, una visita guidata nella sede veronese del Gruppo, tra i reparti produttivi e i laboratori dove nasce il celebre savoiardo.

Un libro con 44 reinterpretazioni del tiramisù

Prima della finale, sabato 10 ottobre alle ore 11, a Casa Robegan verrà presentato il volume “Un mondo di Tiramisù / A World of Tiramisù”, di cui Matilde Vicenzi è sponsor ufficiale.

Il libro è dedicato ad Alessandra Gambini, Brand Ambassador di Matilde Vicenzi negli Stati Uniti, ed è curato dal marito Maurizio De Togni in collaborazione con il pastry chef Marco Pedron. Le pagine raccolgono 44 reinterpretazioni creative del dolce, dalle varianti stagionali a quelle più originali, oltre alla sua versione del tiramisù tradizionale firmata Matilde Vicenzi. Il ricettario, bilingue italiano-inglese, è acquistabile sui canali ufficiali e su Amazon.

Dieci anni di partnership

«Si rinnova da 10 anni la partnership tra il nostro Gruppo e la Tiramisù World Cup, una collaborazione ormai storica che rappresenta per noi un momento importante per valorizzare la passione, la creatività e l’eccellenza della pasticceria italiana», spiega Elena Personi Musola, responsabile Marketing e Comunicazione del Gruppo Vicenzi. «Vicenzovo si conferma ingrediente fondamentale della ricetta del tiramisù e prodotto leader nel proprio segmento di mercato, un primato che trova ulteriore espressione nel Vicenzovo d’Oro».

Il sogno: la Tiramisù World Cup a Verona nel 2027

Lo sguardo è già rivolto al futuro. «Per il 2027 sogniamo in grande», aggiunge Personi Musola: «stiamo lavorando per portare una tappa delle selezioni della Tiramisù World Cup proprio a Verona».

L’obiettivo è rafforzare il legame tra Verona e Treviso, due città unite dalla tradizione del tiramisù e dalla cultura del savoiardo, portando per la prima volta la competizione nella città in cui è nato il Vicenzovo. Un nuovo appuntamento pensato per offrire al pubblico un’esperienza all’insegna del gusto, della tradizione e della creatività.

L’idea piace anche agli organizzatori. «Il Vicenzovo è da sempre il savoiardo del tiramisù più buono del mondo», sottolinea Francesco Redi, presidente, ideatore e organizzatore della TWC. «La distribuzione capillare di Vicenzi, in Italia e all’estero, permette ai nostri concorrenti di reperirlo facilmente e di allenarsi durante tutto l’anno, ovunque si trovino. Siamo felici di celebrare Matilde Vicenzi nel 2027 a Verona».

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