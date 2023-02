Tik Tok e la challenge della “cicatrice francese”. Preoccupazione per i giovani

“L’ultima moda giovanile che pare dilagare sui social, in primis Tik Tok, è quella della cicatrice francese. Una challenge che consiste nel darsi un pizzicotto sullo zigomo strizzando la carne tra il dito indice e il medio per procurarsi un segno orizzontale simile a una cicatrice, cosiddetta francese perché richiamerebbe, secondo alcuni, l’abitudine dei miliziani del dittatore haitiano François Duvalier di sfoggiare cicatrici sul viso come segno distintivo di orgoglio e forza bruta. Ora, questo fenomeno sta riguardando anche le nostre scuole, come si è visto tra gli allievi di una scuola media di Verona. Siamo di fronte ad uno dei fenomeni di autolesionismo che sempre più spesso riguardano le giovani generazioni e che obbligano la Regione a rivedere le proprie strategie”. A dirlo i consiglieri regionali del PD Veneto, Anna Maria Bigon e Andrea Zanoni.

“Una Regione – osservano – che nel settore sociosanitario ha abbandonato i più giovani. Lo si vede bene quando parliamo di disagio psicologico, per il quale non si prevedono interventi immediati: ai primi esordi di una malattia psichiatrica occorrono infatti mesi per essere presi in carico. Eppure basterebbe rafforzare la prevenzione, con il supporto di psicologi, magari di base, sul territorio e nelle scuole, con una presenza fissa ed ampia. Cosa fattibile, visto che all’ultimo concorso si sono registrate 2.000 iscrizioni”.

Gli esponenti dem punta l’indice sulle “Case di Comunità, che invece prevedono un punto psichiatrico dedicato a casi di malattia che nulla o poco hanno a che fare con il disagio che genera fenomeno come la cicatrice francese. La Regione – questo l’appello finale – investa immediatamente sui giovani. In caso contrario i problemi saranno per tutti, a partire dalle famiglie”.