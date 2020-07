“The Gigantic Change”: 3 minuti di un bellissimo corto animato che tutti dovrebbero vedere

La bellissima animazione ambientata nel 2050, “The Gigantic Change”, mostra come le persone si siano unite per salvare il mondo dal clima e dalla crisi ecologica

La crisi climatica ed ecologica è una minaccia per tutti gli abitanti della Terra. Il periodo di stallo causato dal Covid ha dimostrato come in effetti – mentre tutte le attività umane erano praticamente ferme – il mondo abbia respirato una piacevole boccata d’ossigeno, dandoci una speranza che un futuro più luminoso è davvero possibile. Questo però non accadrà da sé: ciascuno di noi deve fare la sua parte e la necessità di un’azione collettiva non è mai stata così grande.

La domanda è: possiamo ancora salvare la Terra e noi stessi? La risposta è sì, ma solo se tutti lavoriamo a un obiettivo comune. Questo è anche il significato del cortometraggio animato “The Gigantic Change”, che racconta la storia del mondo devastato dall’uomo, dove un lieto fine è ancora possibile.

La voce forte dell’attrice Oscar Whoopi Goldberg

Ambientato nel futuro, per la precisione nel 2050, il corto è impreziosito dalla voce narrante della nota attivista per le questioni ambientali e premio Oscar, Whoopi Goldberg, sostenitrice attiva di School Strikes.

La sua inconfondibile voce lancia un chiaro allarme per il nostro Pianeta, rafforzando al contempo l’azione degli ambientalisti che denunciano sia arrivato il tempo di fare qualcosa, tempo di cambiare; ma la sfida è proprio quella di comunicare questa urgenza al grande pubblico.

A narrare la storia è una nonna che racconta alla nipotina come un tempo il Pianeta stesse rischiando di morire a causa dell’avidità e delle azioni sconsiderate dell’uomo che lo popolava.

Inquinamento dei mari, fabbriche, sfruttamento del suolo, plastica, perdita dell’habitat per molte specie animali, surriscaldamento globale, ghiacciai sciolti, foreste in fiamme, uragani violenti rischiavano infatti di far collassare il Pianeta. Una ricostruzione purtroppo molto ben conosciuta al giorno d’oggi.

L’inversione di rotta, non a caso, è affidata alla giovane figura della nipotina (doppiata da Livia Nelson), che prende in mano la narrazione e ne racconta il lieto fine.

Prima di dormire, però, chiede alla nonna: “Le persone hanno davvero provato a fare queste cose?”

Trasformare una speranza in realtà

Il corto, realizzato da Extinction Rebellion e Passion Pictures, mostra che siamo ancora in tempo per vivere un futuro più armonioso, a patto che la smettiamo di comportarci da padroni e iniziamo a lavorare tutti insieme. Così da rendere reale quella che al momento è solo una speranza.

Il corto si conclude con un invito di chiamata all’azione e illustra le azioni più efficaci che caiscuno di noi può intraprendere per salvare l’ambiente nel sito www.thegiganticchange.com.

