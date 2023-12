The Game Awards 2023: la notte dei videogiochi

Si svolgeranno stanotte le premiazioni dei Game Awards: evento dell’anno per i videogiocatori di tutto il mondo, dove i migliori videogiochi usciti quest’anno, divisi per categorie, vengono premiati, grazie anche al voto dei giocatori.

Today is the day! Questa sera, o meglio questa notte, si svolgerà l’attesissima serata dei Game Awards 2023, l’evento videoludico annuale che celebra l’eccellenza nel mondo dei videogiochi. Il palcoscenico sarà il Microsoft Theater di Los Angeles, California, dove i titoli più innovativi e coinvolgenti dell’anno saranno onorati e nuove anteprime entusiasmeranno i fan di tutto il mondo.

Quando e dove

Gli “Oscar dei videogiochi” sono in programma per venerdì 8 dicembre alle 01:30 ora italiana (notte tra giovedì e venerdì). Dopo un pre-show di 30 minuti, lo spettacolo vero e proprio durerà all’incirca tre ore. Molti saranno i canali che lo seguiranno in diretta su Twitch, come Everyeye e Multiplayer.it, facendo una maratona in notturna.

L’evento, giunto alla sua decima edizione, si preannuncia come uno spettacolo imperdibile per gli appassionati di videogiochi. Geoff Keighley, noto conduttore e creatore dei Game Awards, guiderà la cerimonia che vedrà la presenza di importanti figure dell’industria videoludica. Nella scorsa edizione, ospiti di prestigio come Hidetaka Miyazaki, creatore di Elden Ring, Hideo Kojima, Doug Bowser, Phil Spencer e persino Al Pacino hanno reso l’evento un’esperienza indimenticabile.

Gli ospiti

Attraverso i canali social ufficiali dei The Game Awards e dello stesso Geoff Keighley, è stata confermata la partecipazione dell’attore e doppiatore Christopher Judge, nonché della band finlandese Poets of the Fall.

Christopher Judge, celebre per le sue acclamate interpretazioni di Kratos in God of War e God of War Ragnarok, avrà l’onore di presentare ed annunciare il vincitore della categoria Best Performance. Va ricordato che l’attore ha già trionfato in questa stessa categoria ai The Game Awards 2022 per il suo straordinario lavoro in God of War Ragnarok.

Quanto ai Poets of the Fall, noti come Old Gods of Asgard in Alan Wake 2, la band si esibirà dal vivo durante l’evento. Si presume che eseguiranno una delle proprie canzoni utilizzate nella colonna sonora di Alan Wake 2, il quale è candidato al premio di Gioco dell’Anno (GOTY) ai The Game Awards 2023. La loro esibizione potrebbe anche essere programmata come apertura della serata, seguendo la tradizione delle passate edizioni dell’evento.

La notte dei videogiochi

La serata promette di regalare momenti epici, con premiazioni nelle diverse categorie che spaziano dai migliori giochi dell’anno alle performance degli attori di videogiochi. Inoltre, i fan avranno la possibilità di godersi esclusive anteprime e trailer di titoli altamente attesi.

Chi si aggiudicherà il tanto ambito GOTY (Game of the Year)?

Immagini: facebook.com/thegameawards