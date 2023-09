Terza Giornata dello Sport: successo senza precedenti a Casier

Domenica 3 settembre si è svolta la terza edizione della Giornata dello Sport a Casier, dedicata allo sport per tutte le età. Una grande festa in cui i partecipanti hanno potuto cimentarsi in diverse discipline, come arti marziali, yoga, danza, tiro con l’arco e molto altro.

CASIER (TV) – Domenica 3 settembre Casier e Dosson sono state travolte dall’energia incontenibile della terza edizione della Giornata dello Sport, dedicata allo sport, all’inclusione e all’aggregazione e che ha attirato un pubblico di tutte le età.

Complice anche il bel tempo, che ha favorito l’atmosfera gioiosa, l’intero territorio comunale ha registrato numeri oltre ogni previsione. Durante la giornata, gratuita e aperta a tutti, i partecipanti si sono cimentati in tantissimi sport come il calcio, il tennis, la pallavolo, il rugby, la pallacanestro, il ciclismo, il pattinaggio e l’equitazione.

Poi c’è chi ha sperimentato tecniche di arti marziali, lo yoga, il fitness, la danza, la ginnastica artistica e il tiro con l’arco.

Ad arricchire l’offerta di questa terza e partecipata edizione sono state le novità del ping pong, della pesca sportiva e di attività veliche di navigazione di un tratto del fiume Sile, oltre all’attesissimo battesimo della sella del cavallo e ad un percorso di agility-dog che ha testato le straordinarie abilità motorie degli amici a quattro zampe.



Se le manifestazioni sportive si sono concluse nella giornata di domenica, la festa è proseguita nella serata di martedì 5 settembre con un piccolo incontro conviviale in cui il Sindaco Renzo Carraretto e l’Amministrazione Comunale hanno avuto il piacere di incontrare nuovamente le associazioni sportive, per rivolgere loro un sentito ringraziamento per la preziosa collaborazione prestata.

«È stato un giorno indimenticabile, un vero trionfo dell’inclusione e della passione per lo sport – ha dichiarato il Sindaco Renzo Carraretto con delega allo Sport. – La partecipazione straordinaria all’evento dimostra quanto il nostro territorio sia unito e appassionato nell’abbracciare queste iniziative. Ringraziamo di cuore tutte le associazioni sportive e i cittadini che hanno reso questa giornata così speciale».

L’evento sportivo annuale, organizzato dall’Amministrazione Comunale, mira a promuovere le molteplici discipline offerte dalle Associazioni sportive operanti nel territorio, valorizzandone la pratica, lo spirito di aggregazione e la funzione socio-educativa come fondamentale fattore di crescita e di arricchimento dell’individuo.

Patrocinata dalla Provincia di Treviso e quest’anno anche dalla Regione del Veneto, questo straordinario appuntamento annuale con lo sport dimostra ancora una volta quanto quella di Casier sia una comunità unita e appassionata, sempre pronta a celebrare la bellezza dello sport e dell’inclusione.