Tennis tavolo. La Polisportiva Treviso debutta in serie B femminile

Debutto vincente per le ragazze del tennis tavolo Polisportiva Treviso. Nel primo incontro, giocato domenica scorsa in casa presso il palazzetto di via Paludetti, le giocatrici, allenate dal tecnico Matjaz Sercer, hanno conquistato una vittoria e un pareggio, condividendo così con la squadra di Auer-Ora (Bz) la vetta provvisoria del girone A nel campionato di serie B femminile.

Nel dettaglio il trio composto da Chiara Visentin, Sofia Piovesan e Alessia Ortile ha liquidato 4-1 il team friulano del San Giovanni, con doppietta di Visentin e un punto a testa per Piovesan e Ortile, mentre poi è arrivato il pareggio contro le altoatesine dell’Auer Ora (3-3), trascinate dalla doppietta di Miriam Sattler e dal punto di Greta Pichler. Per Treviso, nuova doppietta per Chiara Visentin (mattatrice di giornata con 4 vittorie su 4) e punto inaugurale per Alessia Ortile.

Grande soddisfazione per la dirigenza sportiva della società trevigiana che festeggia nel migliore dei modi l’inizio della nuova avventura nel campionato di serie B.

Prossimo appuntamento, il secondo concentramento in agenda il 14 febbraio a Sgonico (Trieste).

